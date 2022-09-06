Скандалы: Зарплата в конвертах come back

Доходы россиян растут быстрее поступлений НДФЛ

Вызванный введением новых западных санкций экономический кризис заставил предпринимателей вспомнить о старых способах оптимизации и изобретать новые. На рынке вновь появляются предприятия-однодневки, часть зарплат перешла в «серую» зону. Но главной опасностью для бюджета стали самозанятые граждане. Используемый ими налоговый режим был введён для обеления экономики, однако применяется в противоположных целях.

Данные Росстата о промежуточных итогах социально-экономического развития страны свидетельствуют о новых экономических трендах. Темпы роста общих номинальных доходов населения во втором квартале значительно ускорились – до 14,7 процента к апрелю – июню прошлого года. Повышение доходов в расчёте на душу населения оказалось ещё выше – 15,2 процента. Эти показатели в полтора раза превышают уровень первого квартала текущего года и почти в два раза – четвёртого квартала прошлого года.

Приведённые цифры описывают общий рост благосостояния, так как включают в себя не только зарплату, но и социальные выплаты, доходы по вкладам, дивиденды от акций и другие поступления. Далеко не со всех из них удерживается НДФЛ, поэтому для формирования бюджета более важен другой показатель – оплата труда наёмных работников. Он увеличился в апреле – июне на 11,3 процента, оставшись на уровне нескольких последних кварталов.

Согласно опубликованной на сайте Росстата методологии сбора информации, при оценке доходов ведомством учитываются выплаты как в официальном, так и в «неформальном секторе экономики», обычно выдаваемые работникам «в конвертах». Для этого используется особая система «дооценок».

Ещё один источник сведений – «СберИндекс», составляемый на основе имеющегося у Сбербанка массива данных, – свидетельствует о росте фондов оплаты труда предприятий. Их объём во втором квартале текущего года в среднем вырос на 8,4 процента.

Все упомянутые показатели в разы превышают темпы роста сбора НДФЛ, которые в апреле – июне 2022 года увеличились всего на 4 процента. Это рекордно низкий уровень. Ранее максимальная динамика сбора НДФЛ достигала 35,1 процента за счёт доначисления предприятиям неуплаченных налогов, минимальная – опускалась до 4,8 процента из-за влияния пандемии. Но многократного разрыва между ростом доходов и уплачиваемого с них налога не наблюдалось уже много лет.

Причин такого разрыва, объясняющих, куда делись скрытые от налогообложения доходы россиян, может быть несколько. Наиболее очевидная заключается в резком увеличении доли ликвидируемых малых и средних бизнесов. Согласно результатам исследования агентства FinExpertiza, с марта по июнь 2022 года в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий – на 17,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. – 69,2 процента относительно числа закрытых.

«Закрытие давно работающих предприятий – это полбеды. Вновь начинают появляться предприятия-однодневки, которые используются для налоговой оптимизации. И это, к сожалению, становится трендом», — Источник «Октагона»

Одновременно с этим многие предприятия перешли на частичную выплату зарплаты «в конвертах». Об этом в том числе свидетельствует трёхпроцентный разрыв между темпами роста «СберИндекса», показывающего официальные банковские объёмы фондов оплаты труда, и данными Росстата об общем размере оплаты труда наёмных работников.

Ещё одним фактором стало смягчение контроля за бизнесом со стороны ФНС. 14 марта Правительство РФ объявило мораторий на проверки компаний в 2022 году. Он распространяется не на все предприятия и касается только плановых проверок. По словам опрошенных «Октагоном» бизнесменов, во многих случаях налоговые инспекторы достаточно лояльно относятся и к не подпавшим под действие моратория юрлицам, особенно если их финансовые проблемы оказались прямо или косвенно связанными с введением западных санкций.

Последнюю причину считает основной руководитель свердловского регионального отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

– Нет массовых проверок, только выборочные. Возможно, в связи с этим часть предпринимателей расслабились, – полагает он.

По словам собеседника издания, он не наблюдает массового закрытия малых предприятий. А те, кто решает ликвидировать бизнес, довольно часто переходят в разряд самозанятых.

Партнёр ООО «Аудиторская группа “Капитал”», аттестованный аудитор Виктор Иваницкий пояснил, что взрывной рост количества самозанятых может быть одной из причин снижения динамики НДФЛ. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, с 1 марта по 1 августа текущего года их число увеличилось на четверть – с 4,2 до 5,4 миллиона человек.

«5 миллионов для страны с населением чуть более 145 миллионов человек – это очень много. Самозанятые уплачивают налог по пониженной фиксированной ставке, работая по гражданско-правовым договорам с юрлицами и физлицами. Но влияние этого фактора вряд ли значительное, и разрыв в росте поступлений НДФЛ и доходов населения он полностью объяснять не может», — Виктор Иваницкий, партнёр ООО «Аудиторская группа “Капитал”»

ФНС ещё в сентябре прошлого года признала схему перевода работников предприятий в статус самозанятых одним из способов уклонения от уплаты налогов. С этого времени имеющих такой статус лиц массово вызывают на допросы, проверяют и связанные с ними предприятия. Руководство службы опубликовало письмо, в котором приведены признаки незаконных схем с самозанятыми: режим работы за самозанятого устанавливает заказчик; самозанятый подчиняется руководителю внутри компании заказчика; самозанятый работает в офисе заказчика, на его объекте, выполняет работу инструментами и с помощью оборудования, принадлежащих заказчику; периодичность выплат самозанятому совпадает с выдачей зарплаты в организации.

В значимости других упомянутых факторов Виктор Иваницкий сомневается. Эксперт подчеркнул, что последние отчёты ФНС свидетельствуют о победе налоговой службы над предприятиями-однодневками. А изменения в налоговом законодательстве сделали практику выплаты зарплаты «в конвертах» гораздо более опасной для бизнесменов. Если ранее ФНС доначисляла НДФЛ по «серой» зарплате работнику, то с недавнего времени – работодателю. Упростилась и процедура установления фактов выплаты зарплаты «в конвертах». Прежде для этого было необходимо изымать документы, а теперь достаточно показаний работника.

Независимый финансовый аналитик, экономист Константин Селянин не исключает, что разрыв в динамике доходов и поступлений НДФЛ может быть связан с погрешностями в данных Росстата.

– В последнее время публикуемая статистика всё чаще вызывает удивление. В указанный период из России массово уходили западные компании. Многие публиковавшиеся по итогам второго квартала показатели могут быть объяснены как раз снижением доходов населения. И как в результате получилось, что эти доходы, по данным Росстата, выросли даже в номинальном выражении, я не могу понять, – отметил он.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”