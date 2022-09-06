“Вписались в авантюру”: 67-летний Кузьмин ждет малыша

67-летний

музыкант Владимир Кузьмин был официально женат три раза. Это не предел — до ЗАГСа

не дошли его бесчисленные романы с актрисами и певицами. С последней супругой Екатериной

Трофимовой Владимир уже успел и разойтись, и сойтись снова.

Любит артист и

детей, не только своих, но и приемных. Так он поддерживает близкие отношения с

сыном своей первой супруги поэтессы Татьяны Артемьевой — Никитой. Молодой человек

не связан с шоубизнесом, а занимается программированием.

В 2020 году

Никита женился на своей избраннице Ирине. Пара познакомилась в социальных сетях. Уже через год после свадьбы в Санкт-Петербурге пара стала

родителями. Молодые люди подарили Кузьмину-старшему внучку Агату. Молодая семья

не стала откладывать пополнение и радостно объявили в социальных сетях — Ирина вновь беременна.

“Множить

любовь! Вписались в прекрасную авантюру под названием “второй ребенок”,

— написала невестка музыканта. Теперь престарелый Кузьмин ждет малыша вместе с наследником.

Семейная жизнь

Владимира Кузьмина полна как радостных, так и печальных событий. Музыканту уже

пришлось похоронить двоих старших детей — дочь Лизу и сына Степана.

Поклонники

уже поздравляют Кузьмина и радуются, ведь стать дважды дедом на старости лет —

это большое счастье.