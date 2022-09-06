 

“Вписались в авантюру”: 67-летний Кузьмин ждет малыша

06.09.2022, 18:40, Разное
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67-летний
музыкант Владимир Кузьмин был официально женат три раза. Это не предел — до ЗАГСа
не дошли его бесчисленные романы с актрисами и певицами. С последней супругой Екатериной
Трофимовой Владимир уже успел и разойтись, и сойтись снова.

Любит артист и
детей, не только своих, но и приемных. Так он поддерживает близкие отношения с
сыном своей первой супруги поэтессы Татьяны Артемьевой — Никитой. Молодой человек
не связан с шоубизнесом, а занимается программированием.

В 2020 году
Никита женился на своей избраннице Ирине. Пара познакомилась в социальных сетях. Уже через год после свадьбы в Санкт-Петербурге пара стала
родителями. Молодые люди подарили Кузьмину-старшему внучку Агату. Молодая семья
не стала откладывать пополнение и радостно объявили в социальных сетях — Ирина вновь беременна.

“Множить
любовь! Вписались в прекрасную авантюру под названием “второй ребенок”,
— написала невестка музыканта. Теперь престарелый Кузьмин ждет малыша вместе с наследником.

Семейная жизнь
Владимира Кузьмина полна как радостных, так и печальных событий. Музыканту уже
пришлось похоронить двоих старших детей — дочь Лизу и сына Степана.

Поклонники
уже поздравляют Кузьмина и радуются, ведь стать дважды дедом на старости лет —
это большое счастье.


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