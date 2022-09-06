В Москве после реконструкции открылись пять поликлиник – Собянин

В российской столице активно развивается система здравоохранения. Во всех районах города открываются медицинские учреждения, построенные по новому московскому стандарту и отличающиеся доступностью, комфортом и современным оборудованием.

Так, в Москве ко Дню города после реконструкции и обновления открываются сразу пять поликлиник. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что четыре детских учреждения здавоохранения начали работать в Строгино, Чертаново Южном, Черемушках и Выхино-Жулебино, а в районе Северное Тушино появилась поликлиника для взрослых. Совокупно они смогут обслуживать порядка 89 тысяч жителей.

“Мы практически полностью перестроили старые здания, они стали комфортнее и для посетителей, и для персонала. Заменили фасады, коммуникации, окна и двери, выполнили новую качественную отделку. Планировку помещений привели к новому московскому стандарту”, – рассказал мэр Москвы.

По его словам, пациенты получили комфортные зоны ожидания. Также для удобства москвичей самые востребованные специалисты ведут прием на первых этажах. В кабинетах врачей специалисты установили современное оборудование, в том числе, аппараты для рентгена и УЗИ.

Без внимания властей не остались и территории вокруг лечебных учреждений. Там провели комплексные работы по благоустройству. Около детских поликлиник создали удобные пространства для родителей и малышей.

“Масштабный проект реконструкции поликлиник Москвы мы начали несколько лет назад. Включили в него 201 здание, в 60 из них обновление завершено. Планируем полностью закончить эту городскую программу в 2023 году”, – подчеркнул Сергей Собянин.

Итак, на данный момент работу возобновили филиал № 3 городской поликлиники № 219 (Планерная улица, дом 8), филиал № 1 детской городской поликлиники № 58, (улица Кулакова, дом 13), головное здание детской городской поликлиники № 98 (Дорожная улица, дом 26), филиал № 1 детской городской поликлиники № 69 (Севастопольский проспект, дом 40, строение 1), филиал № 3 детской городской поликлиники № 143 (Ферганская улица, дом 10, корпус 2).