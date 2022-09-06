“Вернулась на съемки”: Наталья Медведева призналась, что ей трудно приходить в форму после недавних родов

Актриса Наталья Медведева – многодетная мама. Вместе с супругом Александром Коптелем звезда воспитывала двоих малышей, Илью и Тимофея. Этим летом актриса родила третьего наследника. Имя и пол младенца Наталья пока не сообщила. Новоиспеченная мама вернулась к работе вскоре после родов. Медведева посетовала на то, что до сих пор не может и избавиться от набранных за период беременности килограммов.

Вернулась к работе

Звезда Comedy Woman решила долго не задерживаться в декрете.

Вскоре после появления малыша Наталья вернулась к съемкам. Она участвовала в нескольких проектах. Однако звезда пожаловалась на изменившуюся после родов внешность. Наталья не может сбросить 10 килограммов, которые набрала за период беременности. Однако артистка не сдается. Она говорит, что здоровье гораздо важнее, чем фигура. И собирается работать над внешностью, чтобы вернуться в форму. Новоиспеченная мама также призналась, что очень устает.

Это неудивительно, ведь артистке приходится не только много работать, но и заниматься воспитанием троих малышей. Медведева рассказала, что ее эмоциональный фон сейчас нестабилен, настроение постоянно меняется.

Счастливая жена и мама

Наталья познакомилась с будущим избранником в период совместной работы в КВН. Медведева и Коптель встречались на протяжении 5 лет. И только в 2012 году поженились. Звезда сообщила поклонникам о том, что ей нравится заниматься воспитанием малышей самостоятельно, почти не прибегая к помощи нянь и родственников. Наталья признается, что счастлива в семейной жизни.

И встретила мужчину, о котором давно мечтала. Однако в отношениях с Александром у нее не всегда все было безоблачно. Медведева вспоминает, что когда-то у них возникали проблемы в общении. Но, к счастью, супругам удалось преодолеть трудности. Артистка не любит выставлять личную жизнь напоказ. Она старается оградить семью от излишнего внимания публики.