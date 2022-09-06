 

Мнение: Сталин в сердце

06.09.2022, 18:15, Разное
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Галковский пишет: Лейтенант в танке в Гори мог одним выстрелом сделать всю мировую дипломатию. Ему надо было отстрелить голову Иосифу Виссарионовичу. А потом повалить сам памятник танком. И желательно заснять это на сотовый телефон. ВСЁ. Весь мир бы утёрся и ни один дипломат мира в этой ситуации не смог бы организовать тотальной блокады России.

И ему тут же возражают в комментах: “А что подумали бы об этом не только на Западе, но и в России – г-н Галковский не предвидел???”

И сам текст Дмитрия Евгеньевича, и комментарии к нему производят довольно шизофреническое впечатление, но вот этот диалог, по-моему, очень точен. Взрезает реальность скальпелем, так сказать.

ВОТ ИМЕННО. Сталин не в Гори – Сталин ЗДЕСЬ. В наших, не побоюсь этого слова, сердцах и в наших мозгах. Результаты – налицо. И то ли еще будет! (2008)

А кто вспомнит – что было ровно в такие же дни сентября в 2008 году?! Уверен, масса людей и не помнит уже.

Кстати, еще одна цитата из того же давнего поста Галковского: “Всё это делается быстро в режиме одной недели. 2-3 дня война, 3-4 дня послевоенное обустройство. Дипломатия отмалчивается, за исключением общего заявления о неспровоцированной агрессии со стороны Грузии, вынудившей Россию начать ответные военные действия”. В общем, понятно, на что ориентировался Нацлидер и о чем мечтал, начиная СВО. Как и само название поста – “Риск дело благородное”.

Идиоты.

“Но вот воевать для жестоких, глуповатых людей с мрачным депрессивным характером дело сподручное” (из того же поста). Вот корень ошибки Галковского (а за ним и Путина). Нет, сами эпитеты верные, без вопросов – но не учтено главное: дело, может, и привычное – но они НЕ УМЕЮТ.

Источник: Размышления вольного социолога


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