Алексей Чадов, Валерия Гай Германика и другие вошли в состав жюри фестиваля “Емеля Fest”

Всероссийский независимый фестиваль короткометражного кино “Емеля Fest” представил состав жюри. В него вошли ведущие деятели киноиндустрии нашей страны: Валерия Гай Германика, Георгий Малков, Марат Ким, Жанна Эппле, Алексей Чадов, Сергей Майоров, Екатерина Шагалова, Евгений Музруков, Елизавета Шмакова и Светлана Емельянова.

Мне интересно увидеть и поддержать новых талантливых режиссеров, сценаристов, операторов, – говорит Чадов. – У меня есть и свой личный интерес найти молодых талантов для возможности предложить поработать над полными метрами, сериалами в кино.

На фестиваль было прислано более 500 заявок от режиссеров от Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. Жюри предстоит отсмотреть конкурсную программу, состоящую из 20 фильмов (10 из них отобраны программной дирекцией фестиваля, а 10 победили в открытом всероссийском интернет-голосовании на сайте фестиваля) и выберет победителей в следующих номинациях: “Лучший фильм”, “Лучший сценарий”, “Лучшая операторская работа”, “Лучшая женская роль”, “Лучшая мужская роль”, “Лучший саунд-дизайн” и “Гран-при” – это уникальная возможность снять собственную полнометражную картину на киностудии “Емеля Production”.

Также будет выбран фильм победитель в номинациях “Приз прессы” и специальный “Приз зрительских симпатий” от социальной сети ВКонтакте по итогам голосования ее пользователей.

В рамках “Емеля Fest” пройдут питчинги сценариев, мастер-классы экспертов киноотрасли для участников и гостей фестиваля и даже актерский кастинг.