 

Дженнифер Лоуренс раскрыла имя и пол ребенка, а также рассказала о родах в редком интервью

06.09.2022, 18:05, Разное
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32-летняя Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала журналу Vogue об изменениях в жизни после рождения первенца и, наконец, обнародовала пол и имя малыша. У них с супругом Куком Марони родился сын, которого родители назвали Сай (англ. Cy). Имя было выбрано неслучайно. Тезка мальчика — американский художник послевоенных лет Сай Твомбли, любимый живописец Марони, который работает в сфере искусства. В диалоге с изданием актриса также призналась, что буквально “влюбилась” в своего ребенка несмотря на то, что многие убеждали ее в обратном эффекте материнства.  

Так страшно говорить о материнстве, призналась она, – Только потому, что у всех все по-разному. Если я скажу, что это было потрясающе с самого начала, некоторые подумают, что с ними что-то не так. К счастью, у меня много честных подруг, которые говорили: “Это страшно. Возможно, ты влюбишься не сразу”.  

Дженнифер рассказала, что у нее действительно были опасения насчет эмоциональной связи с будущим малышом, но испарились, как только мальчик появился на свет.   

На следующее утро после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Я просто смотрела на него. Я просто влюбилась, – сказала она, – Новорожденные такие удивительные: розовенькие, пухленькие, хрупкие, маленькие. Теперь я люблю всех младенцев в мире. 

Обладательница “Оскара” также отметила, что после рождения сына полюбила супруга еще больше.  

Мое сердце раскрылось до такой степени, о которой я и не подозревала. И это распространяется и на моего мужа. 

Напомним, что с нью-йоркским галеристом Куком Марони актриса познакомилась в 2018 году. Согласно информации таблоида TMZ, годом позже они тайно поженились на Род-Айленде. А уже в сентябре 2021 года издание People подтвердило слухи о беременности актрисы.  

Дженнифер Лоуренс наиболее известна ролями в фильмах “Голодные игры”, “Красный воробей”, “Люди Икс”, “Афера по-американски”, “Не смотрите наверх” и многих других. 


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