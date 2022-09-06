«Евро минус один» – эксперты задумались о расширении линейки экологического соответствия автомобилей

Экспертная группа правительства начала работать над альтернативным вариантом линейки экологического соответствия автомобилей.

В дополнение к действующим сейчас (но уже необязательным) стандартам «Евро», будет введён ещё один – «Евро минус один».

Работа началась после призыва сразу нескольких министров «найти наши, суверенные критерии качества в автопроме и экологии». Планируется, что они будут значительно мягче, чем действующие в ЕС – так, чтобы автомобиль получил новую маркировку, его выхлопы не должны убивать водителя, даже при попутном ветре. Критерии по поводу пассажиров уточняются.

– Про задымление туннелей сильно переживать не стоит, туннели у нас сосредоточены в Москве, а внутрь МКАДа мы такие автомобили допускать не будем, как и на стратегические трассы, – пояснил источник в рабочей группе.

Уже сейчас на дорогах нашей страны много автомобилей, которые вполне соответствуют критериям «Евро минус 1». В дальнейшем предлагается заменить это название на другое, более отражающее ценности защиты суверенитета и опоры на собственные силы.

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