 

Настя Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о возобновлении романа

06.09.2022, 16:45, Разное
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Накануне 31-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева озадачила подписчиков новыми совместными снимками с бывшим супругом Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Звезда поделилась серией фото в своем личном блоге — в кадре они с музыкантом в обнимку гуляют по родному городу Насти, Санкт-Петербургу. Неизвестно, в каком статусе бывшая пара отправилась в совместную поездку, однако фанаты сразу усмотрели в новом контенте намек на романтику.

Питер сближает, – написала Ивлеева в посте.

Элджей присоединился к комментариям и отметил пост бывшей возлюбленной несколькими эмодзи в виде вампира и алого сердца. Традиционно публикацию прокомментировали и поклонники пары, которые посоветовали Насте и Элджею поскорее сойтись вновь.

Может, вы уже сойдетесь наконец?

Ну, в общем, зря разводились.

Ни Элджей, ни Настя пока не давали официальных комментариев о поездке в Санкт-Петербург и статусе своих отношений.

Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей познакомились 3 года назад на одном из концертов рэпера. После этого через общих друзей артист нашел номер ведущей, и вскоре между ними завязался роман. Пара связала себя узами брака в 2019 году, а уже в конце 2021-го позже объявила о расставании официально, появившись на обложке журнала Tatler. Позже в интервью Ксении Собчак Ивлеева признавалась, что тяжело пережила разрыв. Впрочем, слухи о разладе в паре появились еще за несколько месяцев до официального подтверждения — наблюдательные подписчики заметили, что Настя перестала носить обручальное кольцо. Отметим, что бывшие супруги разошлись без скандалов и сохранили дружеские отношения.


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