 

О судебном процессе Эмбер Херд и Джонни Деппа снимут документальный фильм

06.09.2022, 16:45, Разное
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Длительный судебный процесс Эмбер Херд и Джонни Деппа, за которым этим летом следил практически весь мир, ляжет в основу фильма. Правда, пока что документального. Discovery+, который недавно выпустил первый эпизод документального сериала об Арми Хаммере, теперь замахнулся на производство фильма о суде между американским актером и его бывшей супругой. Об этом пишет NME. 

В картине будут показаны интервью с адвокатами Деппа, экспертами по правовым вопросам и журналистами. Первый эпизод будет посвящен мнению Деппа по поводу его отношений с Херд. Серия осветит “жестокое детство и наркотическую зависимость” актера, а также то, как он якобы стал жертвой домашнего насилия со стороны экс-жены. Вторая часть будет посвящена Херд, в том числе “ее подробному описанию предполагаемого сексуального насилия, впервые рассказанному на камеру” и тому, как “защитники Деппа безжалостно атаковали ее через социальные сети”. 

В материал войдут интервью с адвокатами, журналистами и юристами, а также расследование истории, как утверждается, с обеих сторон. Вероятно, комментариев самих экс-супругов в фильме нам ждать не стоит.

Лента, получившая название “Джонни против Эмбер: Американский суд” выйдет на платформе 19 сентября.

Напомним, что процесс о диффамации рассматривался с 11 апреля. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд из-за статьи, подписанной ее именем в газете The Washington Post в декабре 2018 года. Из текста следовало, что актер мог подвергать ее домашнему насилию. Он не был назван по имени, однако истец заявляет, что текст фактически разрушил его репутацию и карьеру. Он потребовал от бывшей жены компенсации в размере 50 миллионов долларов. Актриса подала встречный иск. Она утверждала, что в браке подвергалась “физическому насилию и жестокому обращению”. 

Кадр из фильма “Ромовый дневник”


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