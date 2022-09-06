Мнение: Альбац покинула Россию

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* сообщила о своём переезде из России в США.

«Почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу. Потому что у меня уже было четыре административки, меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — цитирует её РИА Новости.

Альбац не стала объяснять, как она высчитала срок до предполагаемого ареста.

В дальнейшем она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.

https://russian.rt.com/russia/news/1045528-albac-ssha-pereezd – цинк

Какая трагедия (нет). Очищаемся потихоньку.

PS.Вчера еще лицензию у "Новой газеты" отобрали. Иронично, но ее окончательная ликвидация совпала со смертью Горбачева, который в свое время давал "Новой газете" денег и входил в состав ее акционеров.

Как ранее жаловался сам Горбачев "СВО на Украине уничтожила его наследие". Вот и до "Новой Газеты" добрались. Уничтожение наследия Горбачева, это так позитивно.

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