 

Мнение: Астеррот как Медведев

06.09.2022, 15:30, Разное
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“Астеррот” разразился очередным постом, всё в том же кликушеском и истерическом стиле – и после него, пожалуй, можно уже говорить с уверенностью: блог у него угнали (или отжали, или он его продал – не знаю). Будем считать, что просто культурно продал. Но что пишет уже не он – точно.

Похоже, с блогом Астеррота та же история, что произошла у нас на глазах и с благодушным Медведом. У обоих подменили их виртуальные личности – на куда более примитивные, злобные и тупые. “Ах война, что ты, подлая, сделала”.

Источник: Размышления вольного социолога


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