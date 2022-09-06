Мнение: Астеррот как Медведев

“Астеррот” разразился очередным постом, всё в том же кликушеском и истерическом стиле – и после него, пожалуй, можно уже говорить с уверенностью: блог у него угнали (или отжали, или он его продал – не знаю). Будем считать, что просто культурно продал. Но что пишет уже не он – точно.

Похоже, с блогом Астеррота та же история, что произошла у нас на глазах и с благодушным Медведом. У обоих подменили их виртуальные личности – на куда более примитивные, злобные и тупые. “Ах война, что ты, подлая, сделала”.