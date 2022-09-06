Сильвестр Сталлоне решил перекрыть тату с портретом жены задолго до развода – рассказ татуировщика

76-летний Сильвестр Сталлоне закрасил портрет супруги Дженнифер Флавин на своем плече почти месяц назад. Поклонники сразу увидели в импульсивном поступке актера намек на разлад в семье, однако, по словам тату-мастера Сталлоне Майка Девриса, “Рокки” уже давно планировал этот шаг, и с последовавшим разводом пары он никак не связан.

Деврис нарисовал для Сталлоне портрет Флавин в далеком 2007 году, но в начале августа этого года переделал рисунок в портрет покойного пса актера по имени Буткус. Изначально Сталлоне хотел модернизировать существующий рисунок и превратить бывшую супругу в героиню комиксов Чудо-женщину.

Я уже знал, что он хочет что-то сделать, потому что в прошлом году он написал мне по электронной почте, а затем позвонил, и мы обсуждали возможность превратить портрет Дженнифер Флавин в изображение Чудо-женщины, – вспомнил Деврис.

Впрочем, как оказалось, добавить желтую тиару к волосам Флавин на рисунке практически невозможно, поэтому было решено полностью изменить рисунок.

Ее волосы просто просвечивали бы сковозь тиару, – объяснил татуировщик.

Отметим, что помимо Сталлоне Майк Деврис работал над рисунками на телах таких знаменитостей, как Донни Уолберг, Трэвис Баркер и Крис Дотри.

Напомним, что о разводе Сталлоне и Дженнифер Флавин после более 25 лет брака стало известно в конце августа. Ко всему прочему, супруга обвинила актера в финансовых махинациях, но Сталлоне успел лично опровергнуть факт преднамеренной растраты семейного имущества.