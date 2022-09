Чем закончился девичник Рианны в мишленовском ресторане — ни за что не угадаете

Став мамой в мае этого года, 34-летняя Рианна не стала с головой уходить в материнство. РиРи живет привычной насыщенной жизнью: работает над созданием линии женской одежды для беременных под своим брендом, выпускает косметику, вдохновленную кетчупом, и ходит на концерты своего возлюбленного и отца своего первенца рэпера A$AP Rocky. А в перерывах еще и успевает встречаться с подружками.

В минувший четверг барбадосская певица и шестеро девушек собрались в нью-йоркском ресторане Caviar Russe, отмеченным звездой Мишлена. Беседы за дегустацией икры, под шампанское рекой и сашими затянулись до 2 часов ночи – несмотря на то, что само заведение работает до полуночи. Но никто из официантов так и не решился прервать звездный девичник. Рири не смогла не оценить такой тактичности персонала. И сделала она это совершено неожиданным образом.

Как утверждают очевидцы, на которых ссылается издание Page Six, Рианна осталась после застолья и лично помогла официальном прибраться в ресторане – сама отнесла грязную посуду в мойку и задвинула все стулья. Благо наряд в этот день у певицы был из комфортных – на встречу с подружками она пришла мешковатых джинсах, огромной футболке No Limit Records и в туфлях на остроносом каблуке со шнуровкой. Акцентными моментами образа выступили украшения Tiffany & Co и красная помада.

Напомним, что 13 мая Рианна родила мальчика от рэпера A$AP Rocky, а уже в конце июля объявила о запуске собственной линии одежды для беременных. У возлюбленного и отца малыша сейчас, напротив, серьезные проблемы – рэпера обвиняют в вооруженном нападении. A$AP Rocky может грозить до девяти лет тюремного заключения и он уже выступил на первом слушании.