Диана Арбенина, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и другие звезды сойдутся в “Битве поколений”

Совсем скоро на телеканале “МУЗ-ТВ” при сотрудничестве с творческим объединением “Газгольдер” стартует масштабное шоу, которое соберет на одной сцене артистов разных музыкальных эпох. Заслуженный исполнитель и дерзкий лидер чартов встретятся в профессиональном поединке. Будут оценивать качество живого звука, мощность хитов, харизму и творческий экспромт. Диана Арбенина, Даня Милохин, “Иванушки International”, Zivert, Николай Басков, GAYAZOV$ BROTHER$, “На-На”, Хабиб, Ева Польна, Ваня Дмитриенко – это только часть участников телешоу.

Еженедельно два артиста разных поколений будут исполнять четыре трека: абсолютный хит, балладу о любви, горячую новинку и кавер на оппонента. Оценивать участников будет звездное жюри, трое из которых – молодые таланты, блогеры и селебрити, а трое других – настоящие легенды российского шоу-бизнеса. Постоянными членами жюри станут Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA. А звездными гостями жюри станут Игорь Крутой, Баста, Сергей Жуков и многие другие.

Лариса Долина: “Я вам скажу так, более въедливой и дотошной по отношению к участникам шоу – вам не найти. Все будет очень серьезно!”

Виктор Дробыш: “Кто талантливее – тот и победит. Все же открыто, на сцене, как на ладони. Будем смотреть внимательно!”

“На-На” Хабиб

Для каждого исполнителя своего поколения будет выстроена отдельная сцена с использованием огромных экранов, проекций, света. А главным символом и призом в конце выпуска станет микрофонная стойка, на одном конце которой расположен ретро-микрофон, а на другой – современный с россыпью кристаллов. Ведущим выступит Константин Анисимов.

Как звучит “Ягода малинка” в исполнении “Иванушек”, а любимая миллионами “Фаина” – с ультрамодными битами и сэмплами в манере братьев Гаязовых? Смотрите по субботам с 17 сентября в 17:00 только на “МУЗ-ТВ”.