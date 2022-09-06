Эксперты жестко раскритиковали фильм Оливии Уайлд “Не волнуйся, солнышко” с Гарри Стайлсом

В минувший понедельник на Венецианском кинофестивале состоялась премьера психологического триллера Оливии Уайлд “Не волнуйся, солнышко”, главные роли в котором сыграли ее возлюбленный Гарри Стайлс и актриса Флоренс Пью. Первые рецензии на картину уже появились в публичном пространстве, однако большинство из них неутешительны.

Многие кинокритики не оценили режиссерский талант 38-летней Уайлд, а также в пух и прах разнесли довольно предсказуемый сюжет и актерские способности 28-летнего Стайлса. Похвалы, пожалуй, смогла дождаться только 26-летняя Флоренс Пью, чью игру критики назвали “превосходной”.

Дело не в том, что бывший вокалист One Direction не может играть – он может, – написал Брайан Вайнер из Daily Mail. – Скорее, он кажется несколько деревянным рядом со своей партнершей по фильму Флоренс Пью. Но гораздо большая проблема заключается в том, что “Не волнуйся, солнышко” – в принципе не очень хорошая картина. К сожалению, в ней слишком много заимствований из классических фильмов середины 1970-х: “Степфордских жен”, “Пролетая над гнездом кукушки” и “Шоу Трумана”.

Они испортили финал картины, раскрыв все карты, – язвительно подметил Питер Брэдшоу из The Guardian. – Им нужно было проделать серьезную работу над сценарием, заполнить сюжетные дыры и убрать излишнюю фантастичность.

Режиссер Оливия Уайлд и автор сценария Кэти Силберман создали триллер, который спешит, когда должен замедлиться, и затягивается, когда должен ускориться… – считает Джастин Чанг из Los Angeles Times. – В основном, этот фильм напоминает более ранние и более достойные картины прошлого. Все эти темы уже прозвучали в “Степфордских женах” и, возможно, даже в “Шоу Трумана”.

Думаю, Стайлс уже хлебнул горя из-за своего недоработанного акцента, – отметил критик USA Today Брайан Труитт. – Еще один крупный недочет – отсутствие экранной химии между Стайлсом и Пью.

Оливия Уайлд Гарри Стайлс Флоренс Пью

Впрочем, несмотря на жесткую критику, картина Оливии Уайлд все же получила несколько положительных отзывов.

Фильм выстрелил не только благодаря актерскому таланту Пью, но и резкой критике сюжета. Картина как бы сама обличила своих противников, – написал Робби Коллин из The Telegraph.

Несмотря на все, сам по себе “Не волнуйся, дорогая” на самом деле довольно занимателен, если у вас соответствующее настроение. Хоть конфетный триллер Уайлд и не переписывает правила жанра, – считает Пит Хэммонд из Deadline.

Отметим, что вокруг картины ходило множество слухов, в том числе о конфликте между режиссером Оливией Уайлд и актрисой Флоренс Пью. Последняя, якобы, была недовольна тем, что Уайлд и Стайл переносят свои личные отношения на съемочную площадку. Некоторые подметили, что Пью почти не продвигала картину на собственных площадках в социальных сетях.

Впрочем, пожалуй, главный вопрос фильма – почему главную роль сыграл Стайлс, если изначально Оливия пригласила актера Шайю Лабафа? Уайлд заявила, что ей пришлось уволить Лабафа после обвинений в насилии, в то время как актер утверждает, что “ушел сам из-за нехватки репетиционного времени”. В доказательство он переслал изданию Variety несколько электронных писем, в которых первым сообщает “начальнице” Уайлд о своем уходе.

Сюжет “Не волнуйся, солнышко” разворачивается в 1950-е годы. Элис и Джек живут в идеальном корпоративном городке. Пока мужчины работают над секретным проектом “Победа”, их жены ведут роскошный и праздный образ жизни. Однако со временем Элис начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, скрывает ужасные тайны. Общемировая премьера триллера состоится 23 сентября.

Постер фильма “Не волнуйся, солнышко”