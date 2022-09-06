Еврокомиссия установит минимально допустимую температуру на улице
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Еврокомиссия разработала новый план по безболезненному прохождению отопительного сезона.
Для противодействия массовому замерзанию людей чиновники приняли постановление об ограничении на территории ЕС минимальной температуры на уровне -8°C. В случаях достижения более низких значений, они будут игнорироваться.
По словам еврокомиссара по энергетике Педро Соуза Рибейро, это «идеальное решение», которое поможет и сократить использование газа, и снизить расходы на отопление в целом.
– Для людей, живущих, в Южной Европе, ничего не изменится, а остальные порадуются тёплой зиме, – пояснил он.
По мнению экспертов, достаточно будет поддерживать температуру в жилых помещениях на уровне +17-18°C, в нежилых – на уровне +14-15°C.
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