Еврокомиссия установит минимально допустимую температуру на улице

Еврокомиссия разработала новый план по безболезненному прохождению отопительного сезона.

Для противодействия массовому замерзанию людей чиновники приняли постановление об ограничении на территории ЕС минимальной температуры на уровне -8°C. В случаях достижения более низких значений, они будут игнорироваться.

По словам еврокомиссара по энергетике Педро Соуза Рибейро, это «идеальное решение», которое поможет и сократить использование газа, и снизить расходы на отопление в целом.

– Для людей, живущих, в Южной Европе, ничего не изменится, а остальные порадуются тёплой зиме, – пояснил он.

По мнению экспертов, достаточно будет поддерживать температуру в жилых помещениях на уровне +17-18°C, в нежилых – на уровне +14-15°C.

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