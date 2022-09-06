 

День города отметят на Тверской улице и площадках по всей Москве

06.09.2022, 13:14, Разное
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Москвичи посмотрят выступления артистов и творческих коллективов, примут участие в мастер-классах, насладятся любимыми фильмами и попробуют кулинарные шедевры известных шеф-поваров. Также гостей площадок ждут встречи с дизайнерами.

На Тверской улице пройдут народные гуляния. Там представят большую праздничную программу “Москва в движении”. Гостям расскажут о том, что интересного происходит в столице и чем она живет, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Тверская площадь станет площадкой художников и тех, кто мечтает заняться живописью. Посетителям расскажут о секретах пейзажа, о творчестве Архипа Куинджи, они смогут расписать маскарадную маску.

На площадках в округах пройдут творческие, образовательные и кулинарные мастер-классы. Посетители увидят спектакли и смогут научиться рисовать московские пейзажи.

“На окружных фестивальных площадках пройдут более 500 часов мастер-классов, различные гастрономические шоу, концерты известных исполнителей таких как группа Uma2rman, Валерия, Джиган и другие”, – уточнил Немерюк.

В парках представят основные городские проекты, включая “Мой район”, “Московское долголетие”, “Московские сезоны”, “Здоровая Москва” и другие. Также там пройдут выступления артистов, анимационные представления, спортивные тренировки, кинопоказы и многое другое.

Полная программа фестиваля доступна на сайте “Московские сезоны”.

Столица отметит 875-летие 10 и 11 сентября. Город украсят флагами, декоративными конструкциями, праздничными плакатами, в популярных и знаковых общественных местах обустроят цветочные композиции.


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