 

Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября – Общественный штаб

06.09.2022, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут открыто и честно, подчеркнул Ковалев. Он уточнил, что в корпус наблюдателей записалось 10,6 тысячи человек. Они прошли обучение и готовы выполнять обязанности.

С 7 сентября начнется подготовка видеонаблюдателей. Они будут работать в Общественном штабе, отслеживать ситуацию на участках и выявлять возможные нарушения, рассказал Ковалев.

В 2022 году главной новинкой стал электронный реестр избирателей. Теперь нет необходимости регистрироваться на дистанционное голосование заранее.

Электронный реестр сократит время выдачи бюллетеня на участке, отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

“Член избирательной комиссии не должен будет вручную сверять все данные паспорта желающего проголосовать горожанина. Это будет сделано автоматически – достаточно лишь приложить первую страницу паспорта к сканеру. Также электронный реестр позволит избежать двойного голосования”, – объяснил Костырко.

Перед голосование проведено обучение 42 тысяч сотрудников избирательных комиссий. Их рабочие места оборудованы сканерами паспортов. За состоянием устройств будут следить технические специалисты.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Вместе с традиционным форматом выборы будут проходить онлайн. 26 августа, в столице состоялось тестовое электронное голосование. Специалисты проверили корректность работы всех компонентов и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.21 / Скандалы: Шик, блеск, мишура

03.09.22 / Наводнение в Пакистане оставило людей без крова и еды

04.09.20 / СМИ сообщили о безуспешных попытках Лукашенко дозвониться до Мишустина

18.04.22 / Парад и золотые яблоки: королева Дании Маргрете II отпраздновала свое 82-летие в замке Марселисборг

15.11.21 / За год население Хабаровского края выросло на полмиллиона. Главу региона могут представить к госнаграде

03.12.21 / Мнение: Куда исчезли рябчики, россияне за искусственное мясо и «соя на животной основе»

14.05.22 / Меркель изъявила желание возглавить Калининградскую область

07.03.22 / Как теперь жить?

11.11.21 / От армейских до расшитых блестками: как менялись тренды на комбинезоны за десятилетия

24.08.22 / Бывает раз в тысячу лет — Даллас затопили мощнейшие дожди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика