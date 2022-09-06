“Хотите, чтобы я давала вашему отцу по 40 тысяч долларов в месяц?”: реакция Бритни Спирс на интервью сыновей

Сыновьям поп-звезды Бритни Спирс Джейдену и Престону скоро исполнится 16 и 17 лет. И у мальчиков уже сформировалось собственное мнение, наверное, поэтому они вслед за отцом Кевином Федерлайном решили публично высказаться о своих отношениях с матерью. В беседе с каналом ITV младший Джейден и вовсе заявил, что увидится с Бритни только когда та займется своим психическим здоровьем. Похоже, подросток подразумевал неадекватное поведение певицы в социальных сетях, а в частности ее любовь к снимкам в стиле ню.

Естественно, реакция звезды не заставила себя ждать. В минувший понедельник она опубликовала 20-минутное голосовое сообщение в социальных сетях, от которых, кстати, собиралась окончательно отказаться. Певица призналась, что ожидала получить от сыновей поддержку и понимание, а на очередные публичные комментарии о ее психическом состоянии.

Меня печалит, что никто из вас не оценил меня как личность, – сказала она, – Вы видели, как моя семья относилась ко мне, и это все, что вы знаете. Как я уже говорила, я чувствую, что вам всем втайне нравится думать, что со мной что-то не так.

В своем обращении она также раскрыла сумму алиментов, которые ежемесячно отчисляет Федерлайну.

Вы, ребята, хотите, чтобы я выздоровела, чтобы имела возможность продолжать давать вашему отцу 40 000 долларов в месяц? Или, на самом деле, причина, по которой вы, ребята, решили меня ненавидеть, заключается в том, что через два года вы уже ничего от меня не получите? – съязвила Бритни, намекая на скорое совершеннолетие обоих парней.

Обладательница “Грэмми” вспомнила откровенный разговор с 15-летним Джейденом (16 лет ему исполнится 12 сентября), который состоялся между ними перед тем, как Бритни лишили опеки над детьми. Отметим, что после разрыва с отцом Джейми Спирсом у нее появилось право на 30% опеки.

Я сидела на кухне и смотрела тебе прямо в глаза, красивый мальчик, а потом спросила: “Почему я больше не могу вас видеть, ребята? Я так хочу встречаться с вами еженедельно”, а ты ответил: “Мамочка, это обязательно изменится”. Впрочем, вы с братом все равно тогда уехали на два часа раньше. Уверена, если бы я не осыпала вас, ребята, подарками, не готовила потрясающую еду и не изображала из себя святую, вы бы тоже не были довольны.

Кроме всего прочего, в интервью Джейден заступился за деда, Джейми Спирса, который в течение 13-ти лет был законным опекуном Бритни. Мальчик предположил, что мистер Сприс действовал из лучших побуждений.

Честно говоря, моему отцу следовало бы провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь, – прокомментировала певица мнение сына.

Следует отметить, что на самом деле у Джейми Спирса не очень-то теплые отношения с внуками. В 2019 году он якобы ударил старшего Престона, из-за чего впоследствии имел проблемы с законом. А в 2020 году Джейден, который теперь поддерживает деда, назвал отца Бритни “полным идиотом” и посоветовал ему “пойти и сдохнуть”.

Напомним, что в конце августа бывший супруг и бэк-танцор Бритни Кевин Федерлайн заявил, что Джейден и Престон больше не хотят общаться с мамой из-за откровенного контента, который та публикует в своем личном блоге. Позже он выложил в сеть архивные видеозаписи, на которых поп-звезда жестко отчитывает сыновей, а в минувшие выходные дал очередное интервью, в котором признался, почему в свое время не помог певице освободиться от опеки отца.

Джейден Кевин Федерлайн