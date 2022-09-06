Стартовали съемки сериала “Открытый брак” с Мариной Александровой и Антоном Васильевым

В Москве стартовали съемки сериала “Открытый брак” продюсерской компании “Лампа” и онлайн-кинотеатра Okko с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях. Режиссером откровенной истории о жизни семейной пары выступит Иван Китаев (“Универ”, “Бывшие”, “Без правил”). В сериале также сыграют Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Кирилл Плетнев и Константин Крюков.

“Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая…” – все знают эту фразу. Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившиеся карьеры. Они – образцовая пара. Но, оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Привычный ритм жизни замирает и Оксана задает себе вопросы, ответов на которые она так боялась последние годы – кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак. Он неохотно соглашается, сам давно живя двойными стандартами, у него есть любовница – учительница их младшего сына. Супруги ступают на неизведанную территорию открытого брака. Последствия такого решения превращаются в запутанный ком сексуально-психологических проблем и недопонимания, курьезных ситуаций и открытий. В своем стремлении к счастью герои вынуждены заново пересмотреть отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом.

Антон Васильев, Иван Китаев и Марина Александрова

История, которая происходит с главными героями Оксаной и Севой, погружает нас в вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов, – говорит Иван Китаев, режиссер. – Каждый человек мучительно ищет эти ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. Меня подкупило, что в сценарии обо всем этом рассказано с юмором, легко, иронично. В нем гармонично сочетаются серьезные драматические переживания героев и откровенно комедийные забавные ситуации. Синтез разных жанров, стык смешного и серьезного, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом – привлекательная и сложная задача для режиссера и актеров. Я прочитал сценарий и подумал – предложу продюсерам тех своих любимых актеров, которых увидел в этой истории и с которыми очень хочу работать. Если согласятся, возьмусь!

Съемки проекта пройдут в Москве и Московской области и продлятся до конца декабря. Премьера в онлайн-кинотеатре Okko состоится в 2023 году.

Александр Липский (Лампа) и Гавриил Гордеев (Okko)