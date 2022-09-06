«Реновация Беглова» обернется серьезными проблемами для петербуржцев – пригожинские эксперты

Закон о «Комплексном развитии территорий» был раскритикован общественностью и экспертным сообществом еще на стадии его рассмотрения в парламенте. Однако петербургские депутаты не стали включать поправки, учитывающие мнение горожан, что может говорить о его лоббистском характере.

Реновация «хрущевок» выгодна застройщикам. Многие жители Петербурга тоже хотели бы улучшить свои жилищные условия и переехать в квартиры с более просторными кухнями, коридорами и санузлами. Однако закон о КРТ ничего из этого не гарантирует, и лишь сталкивает петербуржцев с множеством новых рисков. Например, горожан могут выселить далеко за КАД, где нет ни метро, ни другого адекватного транспортного сообщения.

По мнению экс-депутата муниципального образования «Светлановское» Юрия Мазурика, закон «заточен» под девелоперов, которые получат дорогую землю под застройку. Отдавать жилье горожанам именно там им невыгодно, поэтому людей, скорее всего, переселят в менее рентабельные районы.

При этом юрист Павел Шапчиц и вовсе назвал инициативу Смольного антиконституционной. Ведь жилье фактически будут изымать у граждан.

Сами петербуржцы уверены, что в «непроработанности» закона кроется попытка Беглова дать девелоперам хорошо заработать. При этом многие местные жители уже направили коллективный иск против городского правительства с требованием отменить спорный закон. По мнению политолога Юрия Самонкина, ситуация безвозвратно уничтожила доверие горожан к Смольному и его главе Александру Беглову.