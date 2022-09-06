Скандалы: Хлопцы, гоп

Кто владеет баром в центре Москвы с русофобскими вечеринками

В Интернете обсуждают антирусскую выходку популярного бара «Рок-н-ролл» на Сретенке. Персонал запустил на экране, установленном в зале, украинский пропагандистский ролик. Это произошло ночью в разгар вечеринки, когда гости плясали под песню Smells Like Teen Spirit группы «Нирвана». На кадрах русские предстали едва державшимися на ногах пьяницами, а украинцы — рыцарями без страха и упрёка. Один из посетителей заснял происходящее на телефон и выложил в Сеть.

Вскоре администратору социальных сетей заведения Наталье Стасюк пришлось отключать лайки и комментарии из-за обрушившейся волны хейта. Однако никаких извинений от неё не последовало — наоборот. Рассерженных русских Стасюк назвала провокаторами, хамами и ботами. Судя по её соцсетям, она большая поклонница Алексея Навального, Марии Певчих и телеканала «Дождь», признанного иноагентом.

Корреспонденты телеграм-канала SHOT отправились в оскандалившееся заведение, чтобы прояснить ситуацию. Старший менеджер Анна ушла от ответа:

— Я не могу объяснить. Меня не было, я не знаю, что было. Никто не давал на такое согласие. Это случайность, — бросила она на ходу и спешно скрылась от журналистов в служебном помещении.

Русофобский ролик, который увидели посетители бара, снял украинский телеканал «Эспрессо TV». Ещё недавно им владели бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк и жена Арсена Авакова, экс-министра МВД Украины. Запустить «Эспрессо TV» в России без VPN (сервис обхода блокировок) невозможно. Впрочем, по некоторым данным, на экране прокрутили заранее подготовленную нарезку кадров. Как бы то ни было, это не случайность.

Общественники уже обратились в столичную полицию с просьбой провести проверку в баре «Рок-н-ролл».

— Учитывая количество находившихся там людей в момент трансляции данного видеоролика, нахождение бара в непосредственной близости от здания ФСБ России, считаем, что в действиях неустановленных лиц содержатся публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, — обратился к силовикам глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Среди владельцев есть человек, открыто поддерживающий Украину

Бар «Рок-н-ролл» принадлежит юрлицу ООО «Рок-н-ролл». Выручка грязными в 2021 году там составила солидные 150 млн рублей, но чистая прибыль оказалась куда скромнее — всего 11 млн рублей. Когда начался коронавирус, это увеселительное предприятие дважды получало субсидии из госказны на общую сумму 1,6 млн рублей.

Бар «Рок-н-ролл» входит в альянс United Bars, состоящий из нескольких питейных заведений-побратимов. Всех их объединяют одни и те же владельцы, сходные концепции, цены и публика.

Полтора года назад директором «Рок-н-ролла» стала 36-летняя Наталья Захарова. Ранее она трудилась в других заведениях альянса. В соцсетях Захарова не высказывает свою политическую позицию, не постит никаких фотографий, а лишь размещает время от времени вакансии для шеф-поваров и официантов.

Основным владельцем ООО «Рок-н-ролл» (48,8% доли в бизнесе) является зять актёра Леонида Ярмольника — 44-летний Андрей Мальцев. Этот человек добился высот в российском филиале скандинавского «Нордеа банка», проработав там 10 лет на позиции члена правления. В 2010 году он вложился в «Рок-н-ролл» и с тех пор активно занимается ресторанно-барным бизнесом.

Прописка у него была в скромной брежневке в спальном районе Ясенево. Вероятно, он живёт у супруги. Его жена числится по двум престижным адресам: в апартаментах площадью 203 квадрата в историческом особняке на улице Щепкина (стоимость около 100 млн рублей) и трёхкомнатной квартире в элитной новостройке на улице Усачёва (цена около 130 млн рублей).

В автопарке бизнесмена — два дорогих мотоцикла Harley Davidson, внедорожник Lexus LX570 и купе Jaguar XKR-S.

7,2% доли в «Рок-н-ролле» принадлежат 44-летнему уроженцу Уфы Азамату Каримову. Он активно участвовал в так называемом умном голосовании, которое проводила экстремистская организация ФБК. В соцсетях он подписан на Алексея Навального, его жену и дочь, на украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, на беглых олигархов Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Каримов открыто постит украинский флаг и обвиняет президента России.

Азамат Каримов непосредственно руководил «Рок-н-роллом» с момента открытия в 2010 году и до марта 2021-го. Судя по фотографиям в его профиле, это заведение ему как родное.

Сейчас Каримов возглавляет проблемную фирму «Бар-10» (единственный владелец — зять Ярмольника). Её счета заблокированы налоговой службой, вероятно, из-за несдачи отчётности и неуплаты налогов. Если судить по адресу, за этим юрлицом скрывается другой популярный московский бар — «Тема».

Азамат Каримов также является совладельцем компании «Хотельер», управляющей двумя гостиницами — на Дмитровском шоссе и улице Бауманской. Этот бизнес в нарушение налогового законодательства уже больше года не сдаёт отчётность. Любопытный нюанс: одним из совладельцев «Хотельера» ранее была Наталья Стасюк, та самая администратор соцсетей бара «Рок-н-ролл», которая вместо извинений обозвала возмущённых русофобским роликом граждан хамами и ботами.

Азамат Каримов женат, у него две дочери. Он не производит впечатление богатого человека. Сейчас ездит на бюджетном кроссовере KIA Seltos, ранее — на паркетнике Mitsubishi Outlander. В собственности его семьи есть квартира в новостройке в Реутове стоимостью около 10 млн рублей. Впрочем, Каримов предпочитает жить в коттедже. В Дмитровском районе в селе Минеево у него добротный дом с участком 18 соток.

А ещё Каримов посещает мотошколу. На его отечественном мотоцикле Avantis красуется наклейка «Рок-н-ролла».

Возможно, теперь правоохранительные органы Москвы проведут проверку и дадут оценку действиям руководства и персонала популярного у молодёжи бара, где крутят русофобский контент.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”