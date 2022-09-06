Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября

КОНЦЕРТ

“Молодости нашей нет конца”

На главной сцене страны состоится торжественный вечер чествования выдающихся москвичей. Строители и метростроевцы, военнослужащие, работники силовых структур, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественники — все эти граждане внесли значительный вклад в развитие Москвы. Мероприятие проводится АНО “Армия и культура”, а художественным руководителем проекта является народный артист России Михаил Ножкин. В программе – Ирина Аллегрова, Александр Михайлов, Александр Серов, Наташа Королева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Андрей Державин, а также хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, рок-группа “Земляне”, балет Аллы Духовой “Тодес”.

6 сентября, Кремлевский дворец.

ЮБИЛЕЙ

#Левкин55

“Привет, я к вам из 90-х!” – так приветствует зрителей на своих концертах певец Владимир Левкин. В этом году ему – 55! Юбилей он отмечает с размахом – в концерте прозвучат хиты Марины Хлебниковой, Игоря Талькова-младшего, Юты, Дмитрия Мурина, Игоря Корнилова, Павла Соколова и других. В этот вечер на сцену выйдут не только друзья и коллеги Владимира Лёвкина, но и его жена – певица Маруся и 10-летняя дочь Ника. Единственное на нашей эстраде семейное трио исполнит песни из своего альбома, который так и называется: “Семейный”.

8 сентября, Главклуб.

“Москва-Ревю”

По случаю Дня города Москвы состоится концерт “Москва-Ревю”!, который объединит на одной сцене солистов двух коллективов — МТКМО “Градский Холл” и Творческой Мастерской Алексея Рыбникова. В программе вечера – любимые хиты в исполнении талантливых артистов, участников и победителей проекта “Голос”: Александры Воробьевой, Никиты и Александра Поздняковых, Полины Конкиной, Евгении Благовой, Софьи Онопченко, Андрея Лефлера, Селима и Светланы Сыропятовой в сопровождении оркестра “Искусство музыки”. “Московские окна”, “Чистые пруды”, “Александра-Александра”, “Лучший город Земли” – в программу вошли самые разные, но одинаково узнаваемые и по-настоящему легендарные песни о столице.



10 сентября, Московское театрально-концертное объединение (“Градский Холл”).

ТЕАТР

“Достоевский. Сны Анны”

Спектакль Георгия Долмазяна основан на мемуарах Анны Сниткиной “Достоевская. Воспоминания”, жены писателя. Главную героиню играют шесть актрис. Шесть женщин символизируют шесть граней одной огромной любви. А сам Достоевский открывается с новых сторон и показан с неожиданного ракурса.

8 сентября театр “Мост”.

“Дама пик”

Авторы отважились создать приквел хрестоматийной истории, открывшей серию литературных произведений о роковой страсти к игре и породившей бесчисленное количество постановок и экранизаций. Пушкин, как известно, творчески переработал случай из жизни своего приятеля Сергея Голицына, постановщики мюзикла же углубились дальше в прошлое и решили показать завязку таинственной истории. Действие первого акта разворачивается не только в имперском Петербурге девятнадцатого века, но и в роскошном и галантном веке восемнадцатом, когда графиня – юная красавица – сводит с ума весь Париж. Во втором акте зрителя ждут уже более знакомые повороты сюжета, которые перекликаются с “Пиковой Дамой” А. С. Пушкина или П. И. Чайковского.

10, 11 сентября, театр Российской Армии.

СКОРО

LIVE CONCERT

Один из крупнейших культурных центров столицы “Меридиан” открывает концертно-театральный сезон. В афише множество ярких событий. Среди них – LIVE CONCERT от IMPERIALIS ORCHESTRA. Это двухчасовое шоу, в котором будет собрано все лучшее и новое, что создал этот популярный коллектив. В программе самые узнаваемые зарубежные рок-хиты всех времен в эксклюзивных аранжировках — композиции легендарных рок-групп, мелодии которых на слуху у всех, независимо от музыкальных предпочтений. Живое звучание электронных скрипок, виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабаса наполнит зал фантастической энергетикой, которая не позволит зрителям усидеть на месте и превратит концертное пространство в огромный танцпол.

18 сентября, “Меридиан”.