За хождение голым в квартире или на балконе можно оказаться в тюрьме – адвокат

Далеко не все знают об ответственности, к которой могут привлечь человека, ходящего по квартире или балкону голым. Конечно, раздеваться полностью в квартире можно, однако делать это нужно так, чтобы наготу не увидели находящиеся на улице дети через незакрытое окно. Если ребенок расскажет об увиденном своим родителям, те могут написать заявление в полицию, и против раздевшегося, вероятно, заведут уголовное дело по статье 135 “Развратные действия”.

Об этом напомнила адвокат МКА “Центрюрсервис” Екатерина Тютюнникова в недавней беседе с известным изданием. По ее словам, упомянутая статья предполагает совершение развратных действий без насилия в отношении не достигших 16-летнего возраста лиц. В таком случае оголившегося на глазах у ребенка человека отправят в тюрьму надолго (до 12 лет лишения свободы).

Чтобы дело было заведено, достаточно лишь показаний ребенка, их родителей или других законных представителей, уточнила эксперт. Мол, в этом случае не будут даже нужны фото– или видеодоказательства. Также важно знать, что потерпевший, согласно статье, не сможет отозвать свое заявление, если захочет.

Обвиняемый в развратных действиях человек может заявить о ложном доносе (статья 306 УК РФ), и тогда того, кто ввел в заблуждение правоохранителей, могут лишить свободы на срок до шести лет.