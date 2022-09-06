Прогул урока станет административным правонарушением

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

С 1 октября 2022 года за прогул занятий в средних и высших учебных заведениях школьники и студенты будут обязаны заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, а общеобразовательным учреждениям придётся сообщать о прогульщиках в органы внутренних дел.

Один из авторов поправок напомнил, что государство тратит на образование десятки миллиардов рублей, в то время как некоторые школьники и студенты прогуливают занятия.

– Теперь все они ответят по закону, а бюджетные средства будут расходоваться более эффективно, – сказал он.

Уважительными причинами для неявки на занятие считаются болезнь, коммунальная авария и «иные форс-мажорные обстоятельства». Каждый случай прогула будет рассматриваться индивидуально (помимо «пакетных» дел) – таким образом, привлечение невиновных к административной ответственности целиком исключено.

Согласно принятым поправкам, в случае, если школьник или студент, пропускает без уважительной причины более трёх занятий за месяц, он может быть дополнительно приговорён к исправительным работам на срок до 50 часов.

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