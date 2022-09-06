Безошибочный выбор для переходного сезона: тенденции и актуальные модели платьев-рубашек на начало осени 2022

Несмотря на то, что платье-рубашка была вдохновлена классической мужской одеждой, но на самом деле этот наряд выглядит очень женственно. Это элегантная одежда для тех дней, когда просто не знаете, что лучше надеть или не хочется собирать сложный наряд.

Платье-рубашка всегда поможет придать внешности стильный вид, независимо от того, это однотонный наряд или же с принтом. Этот наряд на протяжении длительного времени не выходит из моды и еще долго останется в тренде.

Платье-рубашка является просто незаменимым вариантом для женщин, которые не любят слишком долго собираться. В этом сезоне есть множество моделей, которые стоит попробовать. Вот советы относительно того, как правильно выбрать платье-рубашку и с чем лучше всего ее сочетать.

С какой обувью сочетать

Платье-рубашка выглядит буквально как простая рубашка, которую носят как платье. Эта вещь обязательно должна быть в гардеробе каждой девушки.

Этот наряд стильный, элегантный. Его можно носить с совершенно любой обувью, в частности, такой как мюли, высокие сапоги, гладиаторы, сандалии, ботильоны, кроссовки и туфли на шпильке.

Под какой стиль подходит

Платье-рубашка может выглядеть как элегантно, так и достаточно небрежно. Если нравится повседневный стиль, то лучше всего выбрать наряд из денима. Это отличный вариант просто для прогулок по городу или встречи с друзьями.

Если предпочитаете более классический стиль, то стоит выбрать однотонное платье с воротником-стойкой или модель А-силуэта.

При желании выглядеть более женственно, стоит выбирать элегантный наряд с красивыми деталями, в частности, такими как пышные рукава, пояс на талии, оборки и складки.

Современным стильным девушкам отлично подойдет платье-рубашка с классическими принтами, в частности, такими как горошек, клетка, полоска.

Поклонницы стиля бохо могут выбрать простой и непринужденный дизайн с привлекательными деталями, такими как бахрома, кисточка или вязка крючком. Если предпочитаете минимализм, то отличным решением станет бесформенное платье-рубашка нейтрального оттенка и дополнить его узким ремнем и структурированной сумкой.

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Что касается слоев, то можно добавить юбку-карандаш, джинсы, шорты или леггинсы снизу, а также свитер, куртку и пальто сверху. Однако при этом стоит помнить о пропорциях и балансе.

Какие есть модные модели платья-рубашки

Это одна из самых эффектных и универсальных вещей, которую можно носить в течение всего года. Осенью модно выбрать совершенно любую модель, так как этот наряд представлен в различных классических и авангардных стилях.

От чистых линий со скрытыми пуговицами до широких рукавов, принтов и складок, дизайнеры создали множество вариантов платьев-рубашек.

В тренде в этом году модели с необычным и даже несколько причудливым фасоном рукавов. Также популярны платья-рубашки с асимметричным кроем. За счет разной длины создается красивый и стильный эффект.

Создание стильного образа

Платье-рубашка является лучшим вариантом для капсульного гардероба. Чтобы создать офисный стиль, то стоит сочетать наряд с парой удобных балеток и блейзером.

Для простого и непринужденного стиля можно надеть платье-рубашка вместе с парой белых кроссовок и классической сумкой.

Можно носить поверх водолазки или же под свитером в холодное время. Если же на улице жарко, то платье-рубашка будет отлично смотреться с босоножками.

Преимущества платья-рубашки

Это неотъемлемая часть гардероба, и вам никогда не придется задаваться вопросом относительно того, что надеть, так как этот наряд никогда ее выходит из моды.

Платье-рубашка красиво подчеркивает талию, создает элегантный силуэт, сглаживает изгибы и придает изюминку любому образу.