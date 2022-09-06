 

Физические упражнения могут снизить риск заражения COVID-19

06.09.2022, 11:25, Разное
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Об этом говорится в объединенном анализе, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины. Достаточно еженедельно тратить не менее 150 минут на физические упражнения умеренной интенсивности или не менее 75 минут на интенивные упражнения.

Предыдущие исследования показывают, что физическая активность может снизить как риск заражения, так и тяжесть респираторных инфекций, по крайней мере частично, благодаря ее способности укреплять иммунную систему.

Связь между регулярной физической активностью и тяжестью COVID-19 плохо изучена, но, вероятно, включает в себя как метаболические факторы, так и факторы окружающей среды, говорят исследователи. Они попытались количественно определить порог физической активности, который может быть необходим для снижения риска заражения.

Ученые провели поиск соответствующих исследований, опубликованных в период с ноября 2019 года по март 2022 года в трех основных базах данных, и объединили полученные результаты.

В исследованиях приняли участие в общей сложности 1 853 610 взрослых, чуть более половины из которых (54%) были женщинами. Средний возраст участников составил 53 года. Большинство исследований были обсервационными и проводились в Южной Корее, Англии, Иране, Канаде, Великобритании, Испании, Бразилии, Палестине, Южной Африке и Швеции.

Анализ объединенных данных показал, что в целом у тех, кто включал регулярную физическую активность в свой распорядок дня, риск заражения SARS-CoV-2, вирусом, ответственным за COVID-19, был на 11% ниже.


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