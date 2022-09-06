 

Звезда “Сумерек” Питер Фачинелли в четвертый раз стал отцом

06.09.2022, 11:15, Разное
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В семье 48-летнего Питера Фачинелли пополнение: накануне его невеста Лили Энн Харрисон родила своего первенца. Радостную новость актер традиционно сообщил в своих социальных сетях. Он опубликовал черно-белый снимок детской ладошки и поздравил 33-летнюю супругу трогательным постом. Отметим, что рождение малыша совпало с национальным американским праздником Днем труда, который отмечается ежегодно 5 сентября.

C днем труда, Лили Энн. 5 сентября 2022 года, – написал Фачинелли, сопроводив текст эмодзи в виде младенческого лица и детской бутылочки.

Пол и имя малыша новоиспеченные родители раскрывать не стали. Для Харрисон это первый ребенок, в то время как для Фачинелли – уже четвертый. От отношений с актрисой Дженни Гарт у Питера есть уже взрослый 24-летний сын Лука и две дочки – 19-летняя Лола и 15-летняя Фиона.

О беременности жены Фачинелли стало известно в конце июня. Актриса вышла на связь с подписчиками и опубликовала селфи, на котором показала растущий живот. 

Напомним, что Питер и Лили Энн встречаются с сентября 2016 года. В 2018-м актер сделал возлюбленной предложение во время романтического ужина на пляже, где к ним также присоединились дети Фачинелли и родители Харрисон. Они связали себя узами брака в канун Нового 2019 года в Масатлане, Мексика.

Питер с супругойПитер Фачинелли в “Сумерках”


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