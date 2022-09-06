Алекс Родригес расстался с возлюбленной после года отношений

Пока Дженнифер Лопес наслаждается супружеской романтикой с Беном Аффлеком, ее бывшему жениху Алексу Родригесу на личном фронте везет явно меньше. Накануне стало известно, что бейсболист расстался со своей девушкой Кэтрин “Кэт” Паджетт после года отношений. Инсайдеры подтвердили, что Родригес и 25-летняя фитнес-тренер Пэджетт разошлись, но остались хорошими друзьями.

Они хорошие друзья — просто каждый из них одинок. Они расстались, но очень близки. Все хорошо, – сказал источник, близкий к паре.

47-летний Родригес и сам косвенно подтвердил расставание с девушкой. В своем личном блоге он намекнул, что вновь одинок. Спортсмен опубликовал снимок, на котором запечатлел свой холостяцкий ужин у телевизора, и написал:

Ужин на одного… Игра “Янкис”.

Один из инсайдеров издания Page Six сообщил, что “Алекс не грустит и проводит время с семьей”. Похоже, это действительно так — в минувшие выходные он появился на футбольном матче университета Майами в компании одной из дочерей, но не возлюбленной. Кстати, Пэджетт уже несколько недель не выходила на публику вместе с Родригесом, что позволяет догадываться, что разлад в паре произошел не вчера.

Алекс с дочерью

Последний раз вместе их видели в январе этого года на футбольном матче “Грин Бэй Пэкерз”, а вскоре после этого они посетили игру “Миннесоты Тимбервулвз”, команды НБА, совладельцем которой является Родригес. А еще недавно в июне влюбленные нежились в лучах средиземноморского солнца, сначала отдыхая на яхте в Италии, а затем в Испании с приятелями Родригеса Эриком и Джесси Джеймс Декер. Отметим, ранее инсайдеры уверяли, что отношения между Родригесом и Пэджетт никогда не были серьезными, несмотря на то, что это первая девушка бейсболиста после громкого разрыва с Джей Ло в 2021 году.

С Джей Ло Родригес начал встречаться в 2017 году. Они объявили о помолвке в марте 2019-го. Далее их планы разрушила пандемия, свадьбу пришлось отложить, и до алтаря Родригес и Лопес так и не дошли. В недавнем интервью на телевидении бейсболист отметил, что ничуть не жалеет о тех отношениях. Ранее в конце августа Алекс Родригес отреагировал на новость о свадьбе бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес и выложил в сеть новый контент прямо в день бракосочетания певицы.

Кэт Пэджетт Дженнифер Лопес и Алекс Родригес