Потолком цен на нефть G7 продемонстрировала собственное санкционное бессилие

Решение G7 ввести потолок цен на закупаемую в РФ нефть и нефтепродукты — это признание того, что уже введённые энергетические санкции не действуют. Как пишет The Economist, и хотя данный план западных стран немного усложнит жизнь Кремлю, но сокрушительным этот удар также не станет.



AP

Страны G7 предприняли новую попытку восстановить преимущества Запада в энергетическом противостоянии с Москвой и решили ввести потолок цен на закупаемую в РФ нефть и нефтепродукты. Как пишет The Economist, данное решение — это признание того, что уже введённые энергетические санкции не действуют.

Как отмечает издание, пока толку от западных санкций было мало. По оценке Международного энергетического агентства, экспорт российской нефти упал незначительно — с 8 миллионов баррелей в день в январе до 7,4 миллионов баррелей в день в июле. Российские поставки в Америку, Британию, ЕС, Японию и Южную Корею сократились на 2,2 миллионов баррелей в день, но две трети из этого объёма было перенаправлено в другие страны. МЭА полагает, что, когда европейский запрет начнёт действовать в полную силу, российский экспорт чёрного золота снизится ещё на 1,3 миллионов баррелей в день.

«Это чувствительный, но далеко не смертельный удар. А поскольку цены высоки, РФ по-прежнему получает солидные доходы от экспорта», — пишет издание.

Теоретически ценовой потолок позволит добиться нескольких целей. Поставки российской нефти будут продолжаться, и это поможет предотвратить дефицит топлива в мире. Покупатели будут платить меньше, и это ослабит глобальные энергетические потрясения. У РФ сохранится мотивация продолжать добычу, потому что цены будут превышать себестоимость, но доходы от продажи у неё существенно сократятся.

Но у этого плана есть два потенциальных изъяна. Первый недостаток: РФ может отказаться от этой схемы, попытавшись наладить экспорт нефти через сети других, не западных трейдеров, судоходных компаний и финансистов. Эти сети намного меньше тех, которыми управляет Запад, но они приспосабливаются и растут, реагируя на действующий санкционный режим. Второй недостаток: на долю G7 приходится лишь около 45% общемирового ВВП, что на 70% меньше, чем 30 лет назад. Многие крупные страны, в том числе Китай, Индия и Индонезия, не хотят связываться с западной внешней политикой, санкциями и эмбарго.

Одним из итогов плана G7 может стать раскол нефтяного рынка на три части. Примерно 90% общемирового объёма добычи — за исключением российского сырья — будут продавать и покупать по обычным ценам. Ту российскую нефть, которую невозможно экспортировать без западной инфраструктуры, танкеров и страховки, будут продавать по схеме «Большой семёрки», но это будет лишь малая её часть. По мере того как Москва станет находить новые возможности и адаптироваться, эта доля будет уменьшаться.

Остальной объём российской добычи станут экспортировать без использования западной инфраструктуры по ценам, которые будут где-то посередине между мировыми и ценовым потолком. Доходы Москвы снизятся, но не настолько, чтобы серьёзно помешать её военным действиям.

«Между тем, Кремль продолжит сокращать поставки газа в Европу, и трудная зима от этого станет ещё труднее. План G7 усложнит жизнь Кремлю, но сокрушительным этот удар не станет», — заключает издание.