 

Великобритания расширяет подготовку украинских солдат

06.09.2022, 10:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Великобритания на своей территории учит украинцев навыкам ведения войны. И если раньше программа состояла из трёх недель обучения, во время которых преподавались основы поведения на поле боя, то теперь её продлили до пяти недель, пишет Sky News.


AP

Великобритания значительно увеличила программу подготовки украинских солдат на своей территории, чтобы в ней могли принять участие десятки тысяч украинцев, пишет Sky News. Теперь курс подготовки будет длиться не три, а пять недель. Обучение проводится в основном на британской земле, подальше от линии фронта, где слишком большой риск для тех, кто хочет стать солдатом, отмечает автор статьи.

На данный момент с июня около 4,7 тыс. человек уже прошли тренировку на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. При этом британские военные говорят, что будут продолжать свою работу столько, сколько потребуется.

Помимо британцев, в этой программе участвуют военные инструкторы из восьми других стран: Новой Зеландии, Швеции, Нидерландов, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии и Литвы. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, это показывает их общий настрой поддержать Вооружённые силы Украины.

Сам министр четыре раза ездил проверить, как продолжаются тренировки. В последний раз это произошло в пятницу. Как отметили в Министерстве обороны, это показывает, что, пока «многие политики занимались летним соревнованием за лидерство», только министр обороны уделял внимание поддержке украинцев.

Как отмечает автор статьи, основа тренировочного курса — базовая тренировка британской пехоты. Сюда входит умение обращаться с оружием, первая помощь на поле боя, тактические приёмы поведения на поле боя, тактика патрулирования. А дополнительные две недели позволят добавить более сложные тренировки: навыки ведения борьбы в окопах и в городских условиях, ведение операций с использованием боевых машин, а также упражнения в среде с симуляцией боевых действий, пишет Sky News. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.22 / В ДНР ракета упала в огород: Очень страшно

29.12.20 / Исполняющим обязанности настоятеля Среднеуральского женского монастыря назначен экс-мэр Екатеринбурга

21.08.21 / Остатки ламината положили на место подоконника: идея сэкономит деньги

13.12.21 / Держала за руку перед смертью: что известно о тайной молодой возлюбленной Марка Рудинштейна

26.05.22 / Дебютировал смартфон Moto E32s с 90-Гц дисплеем и процессором Helio G37

03.03.21 / Кузьма Минин – человек без имени, спасший Россию

10.09.20 / Омские врачи предложили «отравить» Навального еще раз

30.12.21 / В пандемию увеличилось количество акушерского насилия — российские ученые

11.05.21 / Скандалы: Убийцы репутации

17.07.21 / Москвич получил 8 лет строгого режима за подделку QR-кода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика