 

Соседов предложил бойкотировать Максима Галкина в случае его возврата в Россию

06.09.2022, 10:32, Разное
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Сергей Соседов предлагает бойкотировать концерты Максима Галкина в случае, сели он вернется в Россию. Недавно в страну приехала Пугачева, и многие эксперты предполагают, что комик последует примеру супруги.
Сергей Соседов, некогда восхищающийся творчеством Аллы Пугачевой, в последнее время все чаще выступает с критикой Примадонны. Возмутил его и отъезд певицы вместе с семьей после усложнения геополитической ситуации в мире. Однако недавно народная артистка СССР вернулась из заграницы, после чего многие блогеры предположили, что можно ждать приезда в Россию и ее мужа. В таком случае его гастроли по стране необходимо бойкотировать, считает Соседов.

Если Пугачева просто покинула страну, то комик выступал с резкой критикой родной страны. В РФ заговорили даже о вероятном привлечении Галкина к ответственности за его высказывания. Возможно, именно страх осуждения и удерживает супруга Примадонны от возвращения на родину. Сейчас он выступает с гастрольным туром как в странах Европы, так и в Австралии.

Однако скоро, уверен музыкальный критик, иностранцы потеряют интерес к концертам Галкина. И тогда артисту придется, несмотря ни на что, возвращаться в Россию, которую он так часто ругал. Именно поэтому Сергей Соседов считает необходимым игнорировать шоумена-ведущего, не посещая его концерты и не просматривая в интернете.


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