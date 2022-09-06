 

Как организовать свидание мечты за баллы акции “Миллион призов” после выборов 9-11 сентября

06.09.2022, 10:25, Разное
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В 2022 году к акции присоединилось множество партнеров. Например, в магазине техники можно подобрать сюрприз для мужчины. А женщину можно порадовать букетом цветов, ювелирным украшением или сумочкой.

Любители искусства могут обменять выигранные баллы на билеты в 22 столичных театра – Ленком Марка Захарова, “Современник”, Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, “Мастерская Петра Фоменко” и другие известные культурные площадки.

Также баллы можно обменять на посещение Московской консерватории, парка “Зарядье”, планетария, Центра документального кино и других столичных учреждений культуры.

Для победителей акции доступно более 30 ресторанов и кафе. Одни специализируются на мясных блюдах, другие готовят бургеры, третьи – подают рыбу и морепродукты.

Всего в рамках акции разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши состоятся 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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