Как организовать свидание мечты за баллы акции “Миллион призов” после выборов 9-11 сентября

В 2022 году к акции присоединилось множество партнеров. Например, в магазине техники можно подобрать сюрприз для мужчины. А женщину можно порадовать букетом цветов, ювелирным украшением или сумочкой.

Любители искусства могут обменять выигранные баллы на билеты в 22 столичных театра – Ленком Марка Захарова, “Современник”, Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, “Мастерская Петра Фоменко” и другие известные культурные площадки.

Также баллы можно обменять на посещение Московской консерватории, парка “Зарядье”, планетария, Центра документального кино и других столичных учреждений культуры.

Для победителей акции доступно более 30 ресторанов и кафе. Одни специализируются на мясных блюдах, другие готовят бургеры, третьи – подают рыбу и морепродукты.

Всего в рамках акции разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши состоятся 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.