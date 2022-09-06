 

“Нам просто не давали спеть”: Фоменко признался в грандиозном обмане чиновников культуры

06.09.2022, 10:25, Разное
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Николай Фоменко о время учебы в институте в 1983 году вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным организовал музыкальную группу “Секрет”. Бас-гитару фирмы Hofner (как у Пола Маккартни) Фоменко приобрел у бас-гитариста ВИА “Поющие гитары”. А сам был автором музыки и слов ко многим песням группы.

Как стоявший у истоков коллектива, Фоменко раскрыл “Дни.ру” обман, к которому пришлось прибегнуть. “Все хорошо знают песню “Алиса”, – говорит Фоменко. – Там есть такая строчка: “Алиса совсем как дитя”. Но в исконном варианте, который написал Максим Леонидов, она звучала иначе: “Алиса – она же дитя”.

“Нам пришлось пойти на обман – пояснил Фоменко. – Худсовет написал нам кучу изменений по текстам, но мы ничего не исправили. Принесли обратно на студию бобину и сказали, что все поменяли. Подлог обнаружился только при прослушивании “Алисы”. Пришлось уступить редактору и для записи пластинки исправить на “Алиса совсем как дитя”. Нам просто не давали спеть так, как мы хотели”.

Напомним, изначально
композиция вошла в альбом “Ты или я”, который записали летом 1983 года на базе студии Ленинградского театрального института и выпустили магнитиздатом. А в 1986 году “Алису” включили в альбом “Секрет”, который выпустила “Мелодия”. Он разошёлся тиражом 1.27 миллиона копий и был признан одним из пятидесяти лучших русских альбомов за всю историю современной отечественной музыки.


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