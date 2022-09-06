Мнение: О быстром сливе Героя России… И кому же?!

Эта «кремлёвская интрига» не продержалась и двух дней. Завершившись вполне предсказуемой развязкой И хотя сам этот итог был несколько ожидаем, путь к нему стал всё-таки ещё одной неожиданностью. Не сказать, чтобы неприятного свойства.

Тем не менее, чувства большинства оказались обмануты. Все ждали какого-то «ритуала» — милости сверху или хотя бы Deus ex machina. Но случилось так, как случилось: «Герой России» Рамзан Кадыров очевидным образом…

слился.

А как дышал, как дышал! ©

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому уже начали прочить «новое великое поприще», заявил, что намерен стать новым «долгожителем» среди региональных лидеров России. А почему «так просто уйти» с нынешней должности не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале в качестве ответа на другой резонансный пост — двухдневной давности.

Там, напомним, чеченский глава сообщил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Одни расценили это как неформальную попытку соскочить, другие — как анонс перехода на высокую руководящую должность в силовое ведомство федерального уровня. Но всё оказалось прозаичнее.

Видимо, чеченскому лидеру некоторые люди ещё раз напомнили, что выход из Системы не предусмотрен. И что в нынешней России власть и собственность неразделимы, а посему утрата одного автоматически вед`т к утрате другого. Неслучайно «нынешние» сидят по местам уже не годами — десятилетиями. Власть в конечном счёте решает всё.

Возможно также, что некие «наставления» поступили также и от силовиков. У которых отношение к Рамзану Ахматовичу как минимум двойственное. В итоге обошлись и без аудиенции у первого лица. Разрулили «конфликт интересов» своими силами. Что, кстати, немного меняет конфигурацию и расклады внутри пресловутой «вертикали», где появился новый центр урегулирования.

Но как же теперь быть с авторитетом Рамзана Кадырова?

—