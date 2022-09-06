 

Хитроватый план – Личное мнение

06.09.2022, 9:38, Разное
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Большинство подсознательно чувствуют что-то не то в ситуации, когда жена вернулась домой, а муж продолжает мотаться по заграницам.

Вслед за приехавшей Аллой многие вполне логично озаботились вопросом, а вернётся ли гАлкин?


Фото: Соцсети

Вчера даже появилось мнение, что муж Пугачёвой может тайно приезжать в страну и выступать на частных корпоративах.

Это глупость, конечно. Но вопрос, тем не менее, у всех на устах: вернётся ли гАлкин?

Давайте рассуждать логически. Какой бы большой ни была заграница, для Галкина она всё же очень конечна — сколько можно ещё дать концертов в сельских клубах?

Ну месяц можно гастролировать. Ну, два. Пусть даже полгода.

А потом чего делать? Где деньги взять?

Совершенно понятно, что зарабатывать он может только в России. Именно поэтому вернуться ему придётся.

Сначала я думала, что Пугачёва сделала выбор в пользу развода. Именно поэтому вернулась домой, начала обустраивать привычную жизнь, думать, где дать ещё один прощальный концерт, и спокойно жить.

Но теперь у меня появилось подозрение, что Алла просто вернулась первой. Чтобы вслед за ней вернулся и муж — вот такой план.

Тоже глупый, конечно. Даже если вернувшемуся Галкину никто ничего не скажет, если к нему не будет вопросов, зарабатывать, как прежде, он всё равно не сможет.

Кто позовёт его вести вечеринку? Кто купит билет на концерт? Да никто.

Что думаете?

Источник: Лена Миро


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