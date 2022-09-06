 

«Газпром» построит гигантский факел, который обеспечит в Москве летнюю погоду зимой

06.09.2022, 9:33, Разное
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Компания «Газпром» объявила тендер на закупку оборудования для масштабнейшего и не имеющего аналогов в мире проекта «Тепло как дома».

В рамках этой затеи в Москве установят гигантский факел, который обеспечит столицу теплом даже зимой.

Санкции против РоссииЧтобы москвичи могли встречать Новый год в плавках, планируется ежедневно сжигать до 5 млрд кубометров газа. Раньше такая затея считалась фантастической и слишком дорогой, однако в сложившихся условиях её можно реализовать за несколько месяцев. Газа на такое «зимнее отопление» Москвы, по подсчётам экспертов, должно хватать в течение 25-30 лет.

У проекта есть и недостатки – так, непосредственно рядом с огромным факелом температура будет достигать 200-250°C. Те жители этой зоны, кто захочет съехать, смогут подать в мэрию заявку на обмен жилья.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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