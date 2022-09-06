Мнение: Трудное лечение

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России упали до минимума с начала военной операции на Украине. В августе они составили 672 млрд руб., тогда как еще в июле достигали 771 млрд.

Объясняется это существенным падением объемов экспорта нефти и газа. Если нефть еще пока как-то, но капает в Китай и Индию, то с газом совсем беда: Газпром отчитался об экспорте за август в объеме 6,9 млрд кубометров (с учетом возросшего по промежуточным итогам года на 60% экспорта в Китай). 6,9 млрд кубометров в месяц – это 83 млрд кубометров в годовом выражении. Против 200 млрд, которые экспортировались еще два года назад, падение в 2,5 раза.

Правда, пропаганда рассказывает, что цены-то поднялись, а потому Газпром гребет деньги лопатой. Что, конечно, звучит духоподъемно, но, во-первых, Газпром засекретил статистику, так что можно говорить что угодно, а, во-вторых, газ поставляется по контрактам, поэтому и получает за поставленный газ не рыночную, а контрактную цену. Так что две и две с половиной тысячи долларов за тысячу кубометров получает не Газпром, а Америка, которая гонит в Европу свой СПГ танкерами. Газпром к этому празднику жизни никакого отношения не имеет.

Западу надоело слушать заунывные рассказы российских первых лиц, что России нужно слезть с нефтяной иглы, и он решил помочь и ускорить процесс.

Введение максимальных цен на российскую нефть и вероятный отказ поставлять эту нефть в страны, принявшие такой подход, урежет экспорт нефти совершенно драматически – сразу в разы. Поэтому стоит ожидать еще большего падения нефтяных доходов.

Вчерашнее заявление Путина – либо вы снимаете санкции, либо мы окончательно закрываем Северный поток – тоже гарантирует, что падение газового экспорта и газовых доходов продолжится.

Так что Запад делает доброе дело, выполняя многолетние обещания российских властей о диверсификации экономики и снижении удельного веса нефтегазовых поступлений в доходной части бюджета. «Вы обещаете – мы делаем!»

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