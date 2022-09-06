Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина за умение управлять страной лучше Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные главы государств, такие как российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин, находятся «на вершине игры», в отличие от действующего американского президента Джо Байдена. По мнению Трампа, Путин и Си действуют достаточно жёстко, но при этом очень умно, в то время как Байдена он назвал «врагом государства», пишет Insider.



AP

Выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания, бывший президент США Дональд Трамп высоко оценил способности таких иностранных глав государств, как российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин. По его мнению, суровая, но умная политика этих лидеров выгодно отличается от действий нынешнего американского президента Джо Байдена, пишет Insider.

Трамп отметил, что Си Цзиньпин достаточно умён, чтобы управлять Китаем, эффективно используя политику «железной руки». Он также похвалил жёсткую и разумную стратегию российского президента Владимира Путина, говорится в статье.

«Мне довелось узнать многих иностранных лидеров, и позвольте сказать вам, что они, в отличие от нашего лидера, находятся на вершине своей игры», — заявил Трамп во время выступления перед избирателями в Уилкс-Барре (штат Пенсильвания), в ходе которого он сравнил действия Си и Путина с политикой Байдена, причём не в пользу последнего.

Правозащитные организации ранее не раз обвиняли Пекин и Москву в «нарушениях прав человека», однако Трамп иначе оценивает их политику, подчёркивается в статье. «Он управляет железной рукой населением в 1,5 миллиарда человек, и конечно, я заявил бы, что он умён. А вы разве так не сказали бы?» — отметил Трамп, говоря о китайском лидере.

Ранее Трамп также называл президента Путина «умным» лидером, а начатую им спецоперацию на территории Украины охарактеризовал как «гениальную», говорится в статье.

В то же время действующего президента США Джо Байдена Трамп провозгласил во время своего выступления «врагом государства» и раскритиковал Белый дом за обыски, которые недавно провели агенты ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго, пишет Insider.