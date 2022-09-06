Новому британскому премьер-министру придётся выводить страну из глубокого кризиса

Лиз Трасс, которая заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, придётся принять под своё управление страну в состоянии глубокого кризиса, пишет CNN. По прогнозам Банка Англии, уже до конца текущего года инфляция достигнет рекордного уровня в 13%, а британская экономика войдёт в состояние рецессии. При этом аналитики скептически оценивают перспективы того, что политика Трасс по снижению налогов будет способна существенно помочь британцам в нынешней ситуации, отмечается в статье.



AP

Лиз Трасс, которая опередила Риши Сунака и смогла набрать более 81,3 тыс. голосов среди членов Консервативной партии по сравнению с 60,4 тыс. голосов у её соперника, уже в ближайшие дни сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании. Однако ей придётся взять на себя управление страной, которая переживает сейчас глубокий экономический и социальный кризис, констатирует CNN.

Трасс уже пообещала «принять меры» по преодолению кризиса в короткой речи, с которой выступила вскоре после объявления о её победе в конференц-центре Лондона в понедельник. Не раскрывая подробно деталей, Трасс пообещала принять «смелый план» по снижению налогов с целью обеспечения экономического роста и урегулирования энергетического кризиса. Она заявила, что также будет стремиться к решению долгосрочных проблем, связанных с энергоснабжением, сообщается в статье.

В свою очередь, её соперник Сунак, занимавший при Джонсоне пост министра финансов, уже обвинил Трасс в том, что если она продолжит реализовывать обещанную политику по снижению налогов, то рискует завести страну в затяжную рецессию. Многие депутаты-консерваторы также обеспокоены тем, что такая политика Трасс в духе «современного тэтчеризма» может стоить им следующих выборов, если она обернётся провалом, отмечает CNN. Поэтому они наверняка будут стремиться вынудить её смягчить свою позицию.

В то время как члены оппозиционной Лейбористской партии уже публично отклонили её аргументы. По их мнению, новому премьер-министру, которая долгие годы до этого уже проработала в кабинете консерваторов и поддерживала решения, которые и привели страну к нынешней плачевной ситуации, на данный момент «просто нечем ответить на этот кризис».

47-летняя Трасс станет третьей женщиной, которая займёт пост премьер-министра Великобритании, вслед за Маргарет Тэтчер и Терезой Мэй. И хотя в 2016 году Трасс проголосовала за то, чтобы Великобритания оставалась в Европейском союзе, она всё же оказалась предпочтительным кандидатом для лейбористов, хотя подавляющее большинство членов этой партии являлись сторонниками брексита, отмечается в статье.

В то же время её победа оказалась менее убедительной, чем ожидалось. И это может означать, что она не может игнорировать мнение депутатов, которые проголосовали за её соперника Сунака, подчёркивает CNN. Поэтому скорее всего ей придётся учитывать более широкий спектр взглядов — и возможно, даже частично согласиться с некоторыми идеями Сунака об оказании дополнительной помощи британцам в преодолении кризиса роста стоимости жизни, а также применять менее агрессивный подход к снижению налогов.

На протяжении всей её политической карьеры, особенно во время борьбы за лидерство, Трасс часто сравнивали с Тэтчер, которая для многих британцев остаётся эталоном консервативного лидера. Как и Тэтчер, Трасс начинала с относительно скромных позиций, поясняется в статье. Но став депутатом, Трасс постепенно превратилась из «любимицы» либерального консервативного лидера Дэвида Кэмерона, который лично интересовался её карьерой, в «подставное лицо правых евроскептиков», пишет CNN. В настоящее время Трасс не гнушается вступать в споры с Брюсселем и заявлять, что именно Евросоюз всё это время сдерживал британскую экономику.

В качестве нового главы консервативного кабинета ей придётся напрямую столкнуться теперь с кризисами в самых разных сферах. Резкий рост цен на энергоносители и продукты питания, длинные очереди на лечение в больницах, бастующие работники государственного сектора и других отраслей — всё это свидетельствует о том, что ей предстоит нелёгкая работа, подчёркивается в статье.

Инфляция в Великобритании в июле этого года превысила 10% впервые за последние 40 лет, в основном из-за роста стоимости энергоносителей, продуктов питания и топлива. По прогнозу Банка Англии, к концу года инфляция взлетит до 13%, а экономика страны войдёт в период рецессии. Кроме того, курс британского фунта стерлингов в понедельник упал на 0,3% — и достиг самого низкого уровня по отношению к доллару США с 1985 года, пишет CNN.

При этом аналитики скептически оценивают вероятность того, что политика Трасс по снижению налогов будет способна в значительной мере помочь рядовым британцам, особенно после десятилетий политики жёсткой экономии. Кроме того, над её новым правительством будет долго нависать «длинная тень Джонсона», который за время своего пребывания у власти спровоцировал резкое падение рейтингов из-за серии связанных с ним скандалов, говорится в статье.

На протяжении всей кампании Трасс рассматривалась большинством как преемница Джонсона и пользовалась поддержкой многих его сторонников, поясняет CNN. И хотя это помогло ей во время борьбы с Сунаком, это также означает, что её имя всегда будут ассоциировать с наследием Джонсона. «В конечном итоге, это может лечь тяжёлым бременем на её плечи. Поскольку этот «призрак Джонсона» рискует затмить всё, что сможет сделать Трасс, чтобы помочь британцам как-то пережить те лишения, с которыми многим из них предстоит столкнуться этой зимой», — заключает CNN.