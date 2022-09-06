 

По версии Кремля ВВП России в 2022 году сократится меньше прогноза

06.09.2022, 8:55, Новости дня
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ВВП РФ по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%, это меньше, чем прогнозировалось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года. Прогнозировали большее падение», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что «сейчас есть повод для умеренного оптимизма». «Просчитывать надо все сценарии, но также нужно напомнить, что проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к нам», – заметил представитель Кремля.

Напомним, в августе в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2025 года Минэкономразвития улучшило прогноз по ключевым показателям за 2022 год. МЭР улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае. Как ожидается, с 2024 года начнется восстановление экономики – плюс 3,7%, в 2025 году – плюс 2,6%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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