 

ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

06.09.2022, 8:55, Новости дня
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Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали отечественную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования», – приводит РИА «Новости» заявление Скворцовой на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность – стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности».

«По технологии производства она очень близка к вакцине, единственной в мире зарегистрированной – германской. И, предварительно, по клиническим исследованиям, она обладает высокой имунногенностью и, самое главное, безопасностью, и не вызывает таких сложных побочных эффектов, которые старые многовалентные вакцины против оспы вызывают», – цитирует ее ТАСС.

Ранее стало известно, что специалисты ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации.

12 июля в РФ был подтвержден первый случай оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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