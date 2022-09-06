 

Заместитель Ле Пен призвал снять с России энергетические санкции

06.09.2022, 7:55, Разное
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Жордан Барделла, который подменял Марин Ле Пен на посту главы партии «Национальное собрание», заявил, что энергетические санкции идут лишь на пользу России, а Франции сильно вредят. Поэтому он настаивает, что их нужно снять, передаёт BFM TV.


AP

Кандидат в лидеры партии «Национальное собрание» Жордан Барделла в эфире программы телеканала BFM TV заявил, что европейские санкции против РФ в сфере энергетики нужно снять. «Россию сегодня затопили деньгами!» — заявил он.

Он отметил, что в то время, когда ЕС принимал решение о введении энергетических санкций против России, его сторонники были с этим шагом не согласны, а журналисты их за это критиковали. Барделла представляет свою партию в Европейском парламенте, и во время принятия решения по санкциям он не стал голосовать за. Это ему в тот момент ставили в укор.

«Но сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые против России, гораздо больнее бьют по французскому народу, чем по России, — отметил политик. — Давайте будем прагматичными: эти санкции служат лишь для обогащения российских властей». Поэтому он настаивает, что энергетические санкции нужно снять. Хотя отмечает, что остальные антироссийские меры можно оставить в силе.

По словам политика, санкции могут обернуться против европейцев, поскольку зимой ожидается сильное увеличение цен на энергоресурсы. «Если Владимир Путин закроет газовый вентиль, это поставит Францию или Германию в очень трудное положение», — приводит BFM TV слова Жордана Барделла.

Барделла, в частности, замещал Марин Ле Пен во главе партии «Национальное собрание», когда та баллотировалась в президенты. 


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