 

Лиз Трасс: «Я буду британским Горбачёвым»

06.09.2022, 7:33, Разное
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей первой речи в качестве главы правительства заявила, что она намерена войти в историю Великобритании в качестве великого лидера, такого, как покойный Михаил Горбачёв.

– Горбачёв всегда меня вдохновлял на подвиги и свершения. Будучи маленькой девочкой, я смотрела рекламу Pizza Hut с его участием и думала: именно так и должен вести себя великий лидер. Не цепляться любой ценой за власть в тщетной попытке спасти разваливающуюся и одряхлевшую империю, а просто уйти и рекламировать пиццу, – сказала премьер-министр.

В качестве основного направления внешней политики Трасс назвала поддержку Украины, а внутренней – перестройку общественного сознания британцев, привыкших к тому, что в их домах всегда есть свет, вода и отопление. Глава правительства отметила, что в 1637 году, когда её предок впервые вошёл в Палату общин, у британцев не было всего этого, и тем не менее, Британия была великой державой. Трасс пообещала, что по итогам её правления и Англия, и Шотландия, другие республики Соединённого Королевства смогут вернуться в XVII век.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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