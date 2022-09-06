Часть немецких экономистов ожидает рецессию к осени

Рецессия в немецкой экономике, вероятно, наступит осенью, пишет N-TV, ссылаясь на мнение ряда экономических экспертов. По их словам, правительственного пакета финансовой помощи не будет достаточно: он направлен исключительно на стимуляцию спроса, в то время как ФРГ ждёт, в первую очередь, шок предложения.



AP

Новый пакет финансовой помощи в €65 миллиардов не поможет Германии избежать рецессии, пишет N-TV, ссылаясь на мнение ряда немецких экономистов. «Третий пакет помощи не меняет многого в той вероятности, что осенью Германия погрузится в рецессию», — приводит издание слова главного экономиста Commerzbank Йорга Крамера.

Мнение Крамера также поддержал главный экономист компании ING Карстен Бржески. По его словам, пакет помощи недостаточен для предотвращения рецессии: он составляет всего 2% от ВВП и не идёт ни в какое сравнение с субсидиями во время пандемии, достигавшими 15% ВВП.

Йорг Крамер также заявил, что резкое удорожание энергии вызовет, в первую очередь, шок предложения. Главный экономист Commerzbank отметил, что из-за роста цен на энергию предприятиям придётся сокращать своё производство — и пакет финансовой помощи никак не может повлиять на это. Согласно опросу немецкой ассоциации торгово-промышленных палат, 16% немецких компаний уже планируют урезать своё производство.

Как пишет N-TV, с апреля по июнь 2022 года немецкий ВВП вырос всего на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом. Между тем, согласно определению, рецессия наступает, когда ВВП сокращается два квартала подряд. Как отмечают эксперты немецкого института макроэкономики и изучения конъюнктуры, финансовый пакет помощи правительства ФРГ направлен исключительно на стимуляцию спроса. Между тем, в 2023 году немецкая экономика, возможно, столкнётся с резким повышением затрат на закупку энергоресурсов.