Акулы эволюционировали почти полмиллиарда лет

Акул считают более древними, чем динозавры и деревья. Самые ранние окаменелые останки, найденные специалистами, имеют возраст около 450 миллионов лет. Ученые решили разобраться, почему этим животным до сих пор удается эволюционировать.

Акулы существуют по меньшей мере 450 миллионов лет, а одно из самых массовых вымираний произошло всего через пару миллионов лет от этой даты, но животные смогли выжить и даже оправились после четырех других катаклизмов, произошедших в девоне, перми, триасе и меле.

Когда другие виды массово вымирали, акулы чувствовали себя увереннее и даже развивались. Доказали это и результаты исследования. Оказалось, что у этих животных есть одна важная и уникальная способность быстро адаптироваться к резкому изменению экосистем и условий окружающей среды.