 

Акулы эволюционировали почти полмиллиарда лет

06.09.2022, 6:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Акул считают более древними, чем динозавры и деревья. Самые ранние окаменелые останки, найденные специалистами, имеют возраст около 450 миллионов лет. Ученые решили разобраться, почему этим животным до сих пор удается эволюционировать.

Акулы существуют по меньшей мере 450 миллионов лет, а одно из самых массовых вымираний произошло всего через пару миллионов лет от этой даты, но животные смогли выжить и даже оправились после четырех других катаклизмов, произошедших в девоне, перми, триасе и меле.

Когда другие виды массово вымирали, акулы чувствовали себя увереннее и даже развивались. Доказали это и результаты исследования. Оказалось, что у этих животных есть одна важная и уникальная способность быстро адаптироваться к резкому изменению экосистем и условий окружающей среды.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.20 / Эд Ширан рассказал о своих зависимостях: “Я не ограничиваюсь одним бокалом вина и выпиваю сразу две бутылки”

26.07.22 / К октябрю 2023 года в Санкт-Петербурге починят Рыбацкий мост

23.08.22 / Запреты на русское искусство и на визы для россиян играют на руку Путину

29.01.21 / Оксана Лаврентьева, Снежана Георгиева, Полина Киценко и другие в финальном лукбуке Alexander Terekhov

13.08.20 / Мнение: Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

10.01.21 / Джастин Трюдо призвал учёных поработать над сдвигом литосферной плиты для отделения Канады от Северной Америки

05.02.22 / Романовы: от революции не убежать

24.06.22 / На Русаковской эстакаде ТТК установили шумозащитный экран

24.01.22 / Депрессия сделала людей недоверчивыми к прививкам

12.06.22 / Мнение: Какой сегодня праздник?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика