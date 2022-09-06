Срочное «предупреждение человечеству» о грядущем исчезновении!

Ученые выпустили срочное «предупреждение человечеству», в котором говорится о том, что миллиарды людей на планете пострадают из-за потери одной трети деревьев.

Документ опубликован за несколько месяцев до Конференции по биоразнообразию в Куньмине (Китай) в 2022 году.

Климатологи предупредили, что исчезновение видов деревьев приведет к потере многих других растений и животных, а также значительно изменит экосистемы мира. Они отметили, что деревья имеют исключительное экологическое значение, играя важную функциональную роль в экосистемах мира, а также поддерживая многие другие растения, животных и грибы.

В статье, опубликованной в журнале Plants People Planet, говорится, что она направлена на повышение осведомленности о кризисе исчезновения деревьев, который является серьезной экологической проблемой, требующей особого внимания.

– Данные свидетельствуют о том, что треть видов деревьев в мире в настоящее время находится под угрозой исчезновения, что представляет собой серьезный экологический кризис. Затем мы изучаем потенциальные последствия исчезновения деревьев с точки зрения функционирования биосферы и воздействия на благосостояние человека, – говорится в докладе ученых.

Деревья не только служат убежищем для людей и животных, но также ответственны за круговорот углерода, воды и питательных веществ в мировых экосистемах. Исчезновение большинства видов растений негативно скажется на экологическом балансе планеты. Стоит отметить, что в дикой природе уже вымерло более 100 видов деревьев, а так как ежегодно уничтожаются миллиарды деревьев, треть видов находится на грани исчезновения.

– Мы показываем, какое широкомасштабное воздействие может оказать вымирание деревьев на другие виды, на экосистемы и на человечество. Требуется решительный и срочный ответ, как для предотвращения дальнейшего вымирания видов деревьев, так и для восстановления поврежденных экосистем, частью которых они являются, – заявляет ведущий автор статьи Малин Риверс.

Большинство из этих видов, находящихся под угрозой исчезновения, являются домом для 75% видов птиц, 68% видов млекопитающих в мире и более 10 миллионов видов беспозвоночных. В документе также подчеркивается, что исчезновение деревьев подорвет средства к существованию миллиардов людей во всем мире, которые в настоящее время зависят от деревьев и тех преимуществ, которые они приносят.