Рост бактерий может обеспечить естественное удаление микропластика

Стало известно, что попадание пластиковых отходов в пресные водоемы увеличивает скорость очищения экосистем. Это кажется абсурдным, но все дело в определенных бактериях, которые употребляют в пищу простые углеводы и мономеры, появляющиеся в результате разложения пластика.

Микропластик на данный момент встречается везде, включая те места, где никогда не ступала нога человека. Эксперты наиболее часто обсуждают проблему загрязнения океана и морей, забывая о пресноводных экосистемах.

В новом эксперименте ученые взяли две емкости и наполнили их озерной водой. В одну добавили фрагменты полиэтиленовых пакетов, которые уже начали разлагаться. В результате стало известно, что в этом образце жидкости бактерии начали размножаться быстрее в два раза.