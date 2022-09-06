 

Рост бактерий может обеспечить естественное удаление микропластика

06.09.2022, 5:05, Разное
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Стало известно, что попадание пластиковых отходов в пресные водоемы увеличивает скорость очищения экосистем. Это кажется абсурдным, но все дело в определенных бактериях, которые употребляют в пищу простые углеводы и мономеры, появляющиеся в результате разложения пластика.

Микропластик на данный момент встречается везде, включая те места, где никогда не ступала нога человека. Эксперты наиболее часто обсуждают проблему загрязнения океана и морей, забывая о пресноводных экосистемах.

В новом эксперименте ученые взяли две емкости и наполнили их озерной водой. В одну добавили фрагменты полиэтиленовых пакетов, которые уже начали разлагаться. В результате стало известно, что в этом образце жидкости бактерии начали размножаться быстрее в два раза.


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