Солнечную ферму с графеновыми фотоэлементами создали на Крите

Солнечную ферму на основе графеновых фотоэлементов представили специалисты. Они установили мощности на острове Крит, а также снабдили оборудование рядом дополнительных приборов.

Состоит ферма из девяти солнечных батарей по 50 квадратных сантиметров. В каждом элементе 40 перовскитных ячеек. Всего установка обладает полезной площадью поверхности равной 4,5 квадратным метрам. Подлючена к общей системе и метеостанция, а также устройство для анализа погодных условий. Это позволяет оперативно в режиме реального времени считывать данные о температуре и влажности воздуха, атмосферном давлении.

Активно применяют графеновые фотоэлементы с 2016 года. Они постоянно модернизируются, что делает батареи еще более эффективными с точки зрения преобразования энергии и надежности при интенсивной эксплуатации.